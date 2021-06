Isaac Hamilton kehrt nicht zurück

Isaac Hamilton (rechts) ist kein Gießener mehr. Foto: Schepp

GIESSEN - GIESSEN (red). Nächste Personalie bei den 46ers: Der US-Amerikaner Isaac Hamilton, der vor der letzten Spielzeit von AEK Larnaca nach Gießen gewechselt war, wird nicht mehr zum heimischen Basketball-Bundesligisten zurückkehren. Der aus Los Angeles stammende Shooting Guard wird eine neue Herausforderung annehmen.

Isaac Hamilton kam als europaerfahrener Akteur an die Lahn und absolvierte 28 Begegnungen für die Mittelhessen in der Liga, wobei er acht Mal als Starter fungierte. Bei rund 18 Minuten Einsatzzeit produzierte der 28-Jährige 8.3 PpS, 2.3 RpS und 1.6 ApS. Seine persönliche Bestleitung in der BBL feierte der Kalifornier mit 26 Punkten beim 95:71-Auswärtssieg über die Niners Chemnitz. Auch im Pokal stand er dreimal für Gießen auf dem Parkett.