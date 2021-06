James Jr. verlässt Gießen 46ers und geht nach Ludwigsburg

Jetzt teilen:

GIESSEN - Scottie James Jr. war als Rookie einer der wenigen spielerischen Gewinner in seiner ersten Profisaison bei den Gießen 46ers. Der athletische Power Forward, dessen erstes Kind in Gießen geboren wurde, schlug so gut in der Basketball-Bundesliga ein, dass nun Hauptrundenmeister Riesen Ludwigsburg seine Dienste für die kommende Saison in Anspruch nimmt und James Jr. verpflichtet hat.

Der US-Amerikaner kam vor der vergangenen Spielzeit direkt von der Universität, wo er für die Liberty Flames in der NCCA I auflief, nach Gießen. Für die Mittelhessen war der junge Forward wettbewerbsübergreifend 36-mal auf dem Parkett zu finden. Im 46ers-Dress entwickelte sich der athletische Power Forward stetig weiter und so gelangen ihm bei einer Einsatzzeit von 24 Minuten pro Begegnung im Durchschnitt 11.0 PpS und 5.9 RpS.

Seinen persönlichen BBL-Bestwert erreichte der zweitbeste Rebounder im 46ers-Kader mit 30 Zählern am letzten Spieltag gegen die Basketball Löwen Braunschweig. Im Hinspiel gegen die Niedersachsen ließ der 24-Jährige mit 21 Punkten und zwölf Rebounds sein erstes Double-Double im deutschen Oberhaus aufblitzen. Danach sollten fünf weitere Double-Doubles folgen.

Diese Stärke will er künftig für Ludwigsburg zeigen.