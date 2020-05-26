Dienstag,
26.05.2020 - 16:20
2 min
John Bryant steht vor Abschied bei den Gießen 46ers
Die Zeit von Kapitän John Bryant bei den Gießen 46ers neigt sich dem Ende entgegen, sogar die Wohnung ist schon gekündigt. Doch ein Hintertürchen bleibt noch offen.
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
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