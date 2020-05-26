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Dienstag, 26.05.2020 - 16:20
2 min

John Bryant steht vor Abschied bei den Gießen 46ers

Die Zeit von Kapitän John Bryant bei den Gießen 46ers neigt sich dem Ende entgegen, sogar die Wohnung ist schon gekündigt. Doch ein Hintertürchen bleibt noch offen.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Das Trikot dürfte er wohl nicht mehr tragen: John Bryant (hinten) ist den Gießen 46ers zu teuer geworden. Archivfoto: Loeb

Das Trikot dürfte er wohl nicht mehr tragen: John Bryant (hinten) ist den Gießen 46ers zu teuer geworden. Archivfoto: Loeb

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