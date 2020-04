Kein Abbruch: Basketball-Saison geht mit zehn Teams, aber ohne Gießen 46ers weiter

Das war's: Für die Gießen 46ers mit Trainer Ingo Freyer (li.) und Spieler Bjarne Kraushaar ist die Basketball-Saison 2019/2020 beendet. Foto: Michael Schepp

GIESSEN - Die Basketball-Bundesliga will ihre Saison nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur trotz der Coronavirus-Pandemie fortsetzen. Anders als zuvor die Topligen im deutschen Handball, Eishockey und Volleyball entschieden sich die 17 Clubs und die BBL-Spitze mehrheitlich gegen ein sofortiges Ende der derzeit unterbrochenen Spielzeit. Stattdessen wollen zehn Vereine den Spielbetrieb wieder aufnehmen, sobald die Politik dies erlaubt. Zuvor hatte das Fachmagazin "BIG - Basketball in Deutschland" über die Entscheidung berichtet. Einen sportlichen Absteiger wird es in dieser Saison nicht geben.

Der genaue Modus soll in den kommenden Tagen ausgearbeitet werden. Folgende zehn Teams spielen die Saison weiter: FC Bayern München, Riesen Ludwigsburg, Merlins Crailsheim, Alba Berlin, Baskets Oldenburg, Rasta Vechta, Brose Bamberg, BG Göttingen, Ulm sowie die Frankfurt Skyliners.

Zu den sieben Clubs, die sich gegen eine Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Saison entschieden und für die die Spielzeit damit beendet ist, gehören auch die Gießen 46ers. Deren Geschäftsführer Michael Koch äußerte sich in einer Mitteilung des Clubs wie folgt: "Wir als Gießen 46ers und als Mitglied der Basketball-Bundesliga haben uns dazu entschieden, nicht weiter am freiwilligen Spielbetrieb teilzunehmen. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und sportliche Gründe haben hierzu den Ausschlag gegeben. Im sportlichen Bereich besteht für uns der Anspruch, ein Team aufzustellen, das in einer gewissen Art und Weise wettbewerbsfähig sein sollte. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation sowie den gesundheitlichen Beschränkungen ist dieses Szenario für uns nicht zu erfüllen."

Die Vereine hatten mit der Ligaspitze in einer knapp fünfstündigen Schalte beraten. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz hatte sich bereits zuvor für eine Fortsetzung der Saison ausgesprochen und auf einen großen Konsens gehofft.

Vor mehr als sieben Wochen waren die bislang letzten Bundesligaspiele absolviert worden. Vor der Unterbrechung lag der amtierende Meister FC Bayern mit nur zwei Liga-Niederlagen an der Tabellenspitze, die Clubs hatten bis zu diesem Zeitpunkt zwischen 19 und 21 von 32 regulären Saisonpartien bestritten. Ende März hatte die Liga noch eine endgültige Entscheidung vertagt, nun gab es Klarheit. Auch die Fußball-Clubs der Bundesligen hoffen weiterhin noch auf eine Fortsetzung ihrer derzeit unterbrochenen Saison.