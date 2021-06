Kein Vertrag für Brandon Thomas

Der Mann mit der 33: Brandon Thomas, Identifikationsfigur der 46ers, verlässt Gießen. Foto: Schepp

GIESSEN - GIESSEN (red/rd). Die Gießen 46ers haben Kapitän Brandon Thomas keinen neuen Spielervertrag für die kommende Basketball-Bundesliga-Saison offeriert. Das teilt der Verein mit und schreibt von einer "schweren Entscheidung", die man getroffen habe.

Weiter heißt es: "Während er sich mit seiner Familie in den kommenden Wochen in Richtung USA aufmacht, sind die Weichen zwar auf Abschied gestellt, doch die Zukunft bleibt offen." Beide Seiten hätten die Bereitschaft geäußert, ihre "innige Verbundenheit auf eine andere Art zu festigen." Das solle nach Thomas' Karriereende konkretisiert werden.

Sportdirektor Sebastian Schmidt ließ verlauten: "Es war eine emotional sehr schwere Entscheidung für uns, Brandon kein Vertragsangebot für die kommende Spielzeit zu unterbreiten, was wir in der Sache aber natürlich ganz rational betrachten und bewerten mussten. Unsere Gespräche waren zu jeder Zeit sehr offen, ehrlich und wurden mit großem gegenseitigem Respekt geführt. Wir werden unabhängig davon, wohin es Brandon ziehen wird, in Kontakt bleiben und wann immer er seine Karriere als Spieler beenden wird, werden wir versuchen, ihn in einer anderen Funktion bei uns einzusetzen." Thomas bedankte sich bei allen, die "meine Familie und mich so herzlich in Gießen aufgenommen haben. Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, zukünftig in einer anderen Funktion zum Erfolg des Gießener Basketballs beitragen zu können, und wäre dankbar für diese Chance."

Brandon Thomas lief 87 Mal für die 46ers auf und wurde in den vergangenen drei Spielzeiten zu einer der Identifikationsfiguren des Vereins.