Kraushaar und Wriedt bleiben Gießen treu

Bjarne Kraushaar bleibt zwei weitere Jahre bei seinem Heimatverein. Foto: Schepp

GIESSEN - GIESSEN (red/rd). Zwei wichtige Größen bleiben den Gießen 46ers auch in der kommenden Spielzeit erhalten. Wie der Basketball-Bundesligist am Wochenende mitteilte, wurde der Vertrag mit Eigengewächs Bjarne Kraushaar verlängert. Der Point Guard, der zuletzt am Lehrgang der deutschen A 1-Nationalmannschaft teilnahm, hat für zwei weitere Jahre bei seinem Heimatverein unterschrieben. Mit dem Spielmacher steht der fünfte Spieler im Kader von Cheftrainer Pete Strobl für die anstehende Bundesliga-Saison.

Und auch am Spielfeldrand konnten die 46ers weitere Klarheit schaffen. So wird Assistenzcoach Steven Wriedt auch beim neuen Cheftrainer Pete Strobl weiter an der Seite stehen. Der Co-Trainer war 2017 an die Lahn gekommen und geht gemeinsam mit den Mittelhessen in die fünfte BBL-Saison. Der 50-Jährige erhält vorerst einen Vertrag über eine weitere Spielzeit.

Sportdirektor Sebastian Schmidt ist naturgemäß mit beiden Verlängerungen hochzufrieden: "Wir sind sehr froh, dass Bjarne weitere zwei Jahre bei uns bleibt. Sein Entwicklungspotenzial ist noch nicht erschöpft. Gepaart mit seiner Einstellung und der Möglichkeit, unter Pete Strobl zu arbeiten, erhoffen wir uns gemeinsam einen großen Entwicklungssprung in den kommenden Monaten und über die Saison gesehen. Zudem verkörpert er als gebürtiger Gießener Kontinuität und Identifikation an unserem Standort." Auch freue er sich sehr, dass "Steven auch im nächsten Jahr als Assistenztrainer für uns tätig sein wird. Er bringt durch seine fast 20-jährige Erfahrung als Trainer das notwendige Wissen mit, das man benötigt, um ein Team kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Der 22-jährige Kraushaar, der bereits 78 BBL-Partien gespielt hat, weiß: "Für den eigenen Heimatclub in der 1. Liga spielen zu dürfen, ist schon was ganz Besonderes. Ich bin froh, dass meine Zeit bei den 46ers um zwei weitere Jahre verlängert wird und freue mich auf die neuen Erfahrungen, die ich unter Headcoach Pete Strobl sammeln werde."