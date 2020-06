Leon Okpara nach Quakenbrück

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (am). Drei Jahre lang prägte Leon Okpara das Gesicht der Basketballer der Gießen 46ers mit. Vornehmlich im Farmteam des heimischen Bundesligisten in der 2. Bundesliga Pro B glänzte der 22-jährige Guard. Aber auch im BBL-Team lief der gebürtige Kölner regelmäßig auf, auch wenn hier die Spielanteile eher beschränkt waren. Nach dem Ende seines Vertrags bei den Hessen wechselt Leon Okpara nun zur neuen Spielzeit zu den in der Pro A beheimateten Artland Dragons von Quakenbrück, wie die 46ers jetzt mitteilten.

2017 war der 1,95-Meter-Mann von den Rheinstars Köln an die Lahn gewechselt und hatte hier eine Doppellizenz für beide Mannschaften der Gießener erhalten. Die nutzte er vornehmlich in der zweiten Garnitur von Cheftrainer Rolf Scholz. Für die "Rackelos" lief er in der Pro B in 72 Spielen auf und gehörte dabei meist zu den besten und treffsichersten Akteuren. Den Bestwert in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 lieferte er in der Begegnung gegen den BBC Coburg mit 27 Punkten und neun Rebounds.

Daneben wurde Okpara auch in die deutsche U20-Nationalmannschaft berufen. In der 3x3-Variante dieser Sportart errang er zudem im August vergangenen Jahres in Hamburg mit seiner Mannschaft "Klutsh" den Titel des Deutschen Meisters.