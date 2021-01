Mit Rückenwind ins Hessenderby der 2. Basketball-Bundesliga

Gefordert: Donte Nicholas trifft mit den Rackelos auf Hanau. Foto: Schepp

GIESSEN - Nach dem 89:87-Erfolg gegen den BBC Coburg und den Weihnachtsfeiertagen stehen die Gießen 46ers Rackelos am Sonntag wieder auf dem Court in der 2. Basketball-Bundesliga ProB (Süd). Bei seinem ersten Auftritt im neuen Jahr empfängt das Mandler/Piljanovic-Team die Haunau White Wings zum Hessen-Derby.

Rackelos - Hanau (Sonntag, 18 Uhr)

"Wir haben Weihnachten gut überstanden", sagt Rackelos-Coach Lutz Mandler. Nach den Feiertagen sei man wieder "ganz normal in den Trainingsbetrieb eingestiegen", freilich seien alle Akteure zuvor noch einmal auf Covid-19 getestet worden. "Alle sind fit", verrät der Übungsleiter vor seinem zweiten Match auf der Rackelos-Trainerbank, die er sich mit Ivica Piljanovic teilt, und nach der Beförderung von Rolf Scholz zum Headcoach der Gießener Bundesliga-Garde.

Von wegen Bundesliga-Garde: Der erste Saisonerfolg der Gießen 46ers in der BBL - der 110:99-Erfolg in Bayreuth - habe auch bei der ProB-Auswahl für weiteren Rückenwind gesorgt, ist sich Lutz Mandler sicher: "Das war schon gigantisch nach dem Sieg. Wie Rolf Scholz es schon gesagt hat: Für alle Beteiligten im Office und in der gesamten Organisation war das ein schönes Erlebnis. Da ist nun eine ganz andere Stimmung - und auch unsere Jungs sind natürlich ganz anders drauf, wenn die Erste gewinnt."

Nun bekommen es die Rackelos also mit dem Tabellenachten aus Hanau zu tun. "Die hatten am Anfang etwas Pech und ein paar Spiele verloren, aber das ist ein anspruchsvoller Gegner. Wenn wir mit allen Spielern dahinfahren, dann können wir das aber ausgeglichen gestalten", äußert sich Mandler vor dem Sprungball. Vor allem an der zuletzt gelungenen Defensivarbeit gelte es aus heimischer Sicht anzuknüpfen, fordert der Rackelos-Trainer.

In jedem Fall seien die White Wings aber nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. "Mit Till-Joscha Jönke und Josef Eichler haben die zwei erfahrene ProA-Spieler an Bord. Aber auch andere Spieler sind da mit Profi-Verträgen ausgestattet", mahnt Mandler. Pointguard Jönke und Power Forward Eichler sind aktuell auch die beiden Topscorer der White Wings.