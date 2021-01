Nächste Verstärkung: 46ers holen Diante Garrett

Freut sich über den Gießener Neuzugang Diante Garrett: 46ers-Sportdirektor Michael Koch. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers sind zur Verstärkung im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga abermals in Griechenland fündig geworden. Von ASP Promitheas Patras wechselt der NBA- und EuroCup-erfahrene Diante Garrett an die Lahn. Der 32-jährige US-Amerikaner kann beide Guard-Positionen bekleiden und erhält bei den Gießenern einen Vertrag bis Saisonende. Aufgrund des vorsorglichen Quarantäneantritts wird der mehrfach als All-Star ausgezeichnete Garret beim anstehenden Auswärtsspiel am kommenden Samstag gegen Spitzenreiter Riesen Ludwigsburg noch nicht mitwirken.

Michael Koch, Sportdirektor der zuletzt bereits mit Rückkehrer John Bryant verstärkten 46ers, sagt: "Aufgrund unserer angespannten Tabellensituation haben wir uns entschlossen, die Mannschaft noch einmal zu verstärken. Mit Diante Garrett haben wir einen variablen Guard verpflichtet, der über EuroCup-Erfahrung verfügt. Er besitzt eine kreative Ader und hat seine Stärken im Pick-and-Roll."

Für Interimscoach Rolf Scholz ist "mit der Verpflichtung von Diante ein weiterer, wichtiger Schritt zur Verstärkung des Kaders" gemacht worden. "Ich hoffe, dass er mit seiner Erfahrung einen entscheidenden Impuls im Abstiegskampf setzen kann."

Der 1,93m große Combo-Guard hat schon einige Stationen hinter sich. So spielte er bereits in Israel, Italien, Türkei und zuletzt in Griechenland. Beim Tabellenfünften und EuroCup-Teilnehmer ASP Promitheas Patras betritt der US-Amerikaner acht Partien mit einer Spielzeit von jeweils rund 18 Minuten. In der Liga lautete seine Statistik 4,8 PpS und 1,5 ApS. Zudem gewann er mit seiner damaligen Mannschaft den griechischen Supercup.

Ein Jahr zuvor war er in der Turkish Basketball Super League zu Gange. In 20 Begegnungen und bei einer Einsatzzeit von knapp 32 Minuten generierte der flexible Guard 14,6 PpS und verteilte als zweitbester Passgeber der Liga 6,3 ApS. Nach einer Spielzeit in Japan, mit einem Output von 18,1 PpS und 3,9 ApS, verbrachte der All-Star 2017 seine ersten Profistationen neben Frankreich und Kroatien - wo er sich die Meisterschaft sichern konnte - hauptsächlich in der NBA und deren Entwicklungsliga, der NBA G League. Während er es für die Phoenix Suns und Utah Jazz in der besten Liga der Welt insgesamt auf 90 Begegnungen brachte, war er außerdem für etliche Farmteams produktiv. In der NBA G League verbuchte der Gießener Neuzugang insgesamt 14,3 PpS sowie 5,2 ApS und reifte zum All-Star.