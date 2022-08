Neuer Big Man für Gießen 46ers

Ist überzeugt von seinem neuen Big Man Stefan Fundic: Gießen 46ers-Chefcoach Branislav Ignjatovic. Foto: Michael Schepp

GIESSEN - Gießen (red). Kurz nach dem Auftakt zur Pre-Season hat Basketball-Zweitligist Gießen 46ers mit dem 28-jährigen Serben Stefan Fundic einen Big Man gefunden. Das flexibel einsetzbare Kraftpaket (zwei Meter groß, 110 Kilogramm schwer) wechselt von BC Igokea Akesandrovac (Bosnien und Herzegowina) an die Lahn und erhält einen Einjahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr im Aufstiegsfall.

"Sebastian Schmidt und ich haben uns Zeit gelassen, um den charakterlich und sportlich passenden Spieler für die zentrale Position des Centers zu bekommen. Stefan ist ein harter Arbeiter, hat in den letzten Jahren in starken Ligen gespielt und wir konnten ihm jetzt eine große Rolle anbieten", so 46ers-Chefcoach Branislav "Frenki" Ignjatovic.