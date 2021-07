Neuer Forward für Basketball-Bundesligist Gießen 46ers

Mit Forward Nuni Omot (r.) haben die Gießen 46ers einen Wunschkandidaten an die Lahn gelotst. Foto: Imago

GIESSEN - Der Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat seinem Kader für die Saison 2021/22 ein weiteres Puzzleteil hinzugefügt und Nuni Omot verpflichtet. Der athletische Forward spielte laut einer Mitteilung des Vereins zuletzt in Polen und kann sowohl auf der Small Forward- oder Power Forward-Position agieren. Beim Gießener Traditionsclub erhält er zunächst einen Vertrag über eine Spielzeit und wird mit der Nummer eins auflaufen. Im Roster von Cheftrainer Pete Strobl ist der gebürtige Kenianer, der für den Süd-Sudan Länderspiele bestreitet und mit amerikanischem Pass ausgestattet ist, der elfte Spieler im Bunde.

"Mit Nuni Omot konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die Forward-Positionen verpflichten. Wir hatten sowohl mit ihm als auch mit seinem Agenten sehr viele gute Gespräche. Trotz diverser anderer Angebote, auch verbunden mit Teams die in hochklassigen internationalen Wettbewerben spielen, hat sich Nuni für uns entschieden, um hier den nächsten Schritt zu gehen. Mit seinen Qualitäten von jenseits der 3er-Linie, seiner Schnelligkeit und Athletik sowie dem starken physischen "Finishing", wird er ein zentraler Faktor in unserem Spiel sein. Gießen und die BBL können sich auf ihn freuen", sagt 46ers-Geschäftsführer Sebastian Schmidt.

Auch Cheftrainer Pete Strobl ist überzeugt von der Neuerwerbung: "Wir sind froh, Nuni Omot in unserem Team zu haben. Er ist hungrig darauf, uns beim Aufbau einer besonderen Kultur in Gießen zu helfen. Es waren viele gute Optionen auf dem Markt verfügbar, aber wir wollten uns wirklich Zeit nehmen um den absolut passenden Spieler zu finden, der zu unserem Spielstil passt und die entsprechenden Charaktereigenschaften mitbringt, die wir uns wünschen. Das ist uns mit ihm gelungen."

Nuni Omot selbst freut sich "sehr, in der nächsten Saison für die 46ers in der BBL zu spielen. Ich habe mich bewusst für das Gießener Team um Sportdirektor Sebastian Schmidt und Headcoach Pete Strobl entschieden, da ich hier ideal den nächsten Schritt gehen kann und gemeinsam mit dem Club sowie den Fans eine erfolgreiche Zeit verbringen möchte."

Einen turbulenten Start in die europäische Basketball-Karriere musste der Omot aufgrund der Corona-Pandemie hinnehmen. Angefangen bei MZT Skopje in der Saison 2019/20, wo er wettbewerbsübergreifend mit durchschnittlich 18,5 Punkten, 4,8 Rebounds und einer Dreierquote von über 60 Prozent in sieben Spielen schnell Aufmerksamkeit erregte. Den Zuschlag während dieser Spielzeit bekam dann der niederländische FIBA Europe Cup-Vertreter ZZ Leiden. In der Eredivisie verbuchte der flexible Forward 11,8 Punkte und 2,7 Rebounds. Auf internationalem Parkett war dann der sowohl im Inside- als auch Outside-Spiel bewandte Athlet bis zum endgültigen Abbruch der Spielzeit 17,8 Punkte, 6,0 Rebounds und 2,0 Assists opro Begegnung.

Einen Neuanfang wagte der Nationalspieler aus dem Süd-Sudan zunächst in der Türkei bei Tofas Bursa. Nach zehn absolvierten Partien in der Liga sowie in der Champions League und 7,6 Punkten im Schnitt ging es für ihn im Dezember weiter zu seinem letzten Club Trefl Sopot. Für den polnischen Verein legte Omot in 19 Spielen bei einer durchschnittlichen Einsatzzeit von knapp 29 Minuten 17,3 Punkte, 4,9 Rebounds und einen Steal pro Partie auf das Parkett.

Die gezeigten Leistungen brachten dem 26-Jährigen und seinem Team das Pokal-Halbfinale und den Endrundeneinzug sowie für ihn persönlich auch die Nominierung für die Nationalmannschaft für den Süd-Sudan, mit dem er aktuell die FIBA AfroBasket 2021-Qualifikation bestreitet. In bisher drei Spielen gelangen dem Gießener Wunschkandidaten durchschnittlich 15,0 Punkte und 2,3 Rebounds.

Vor dem Sprung über den großen Teich war Omot eine Saison beim Farmteam der Brooklyn Nets, den Long Island Nets, in der NBA G League tätig. In 47 Partien gelangen ihm dabei 5,1 Punkte und 1,8 Rebounds. Daneben standen noch Auftritte in der NBA Summer League für die Golden State Warriors und den zuvor erwähnten Brooklyn Nets auf dem Programm. Die Eignung für diesen Profi-Einstieg erarbeitete sich der Modellathlet vor allem bei den Baylor Bears in der NCAA. Für die renommierte Universität absolvierte er insgesamt 59 Begegnungen. In seinem Abschlussjahr wurden 9,9 Punkte, 3,6 Rebounds und 1,7 Assists je Spiel, bei einer Dreierquote von 43,3 Prozent, auf dem Personalbogen verzeichnet. Neben der persönlichen Auszeichnung und der Wahl ins All-ICCAC D1 1st Team, feierte Omot in dieser Zeit den Division-Champion und den Einzug beim March Madness-Turnier ins NCAA Sweet 16.

Aktueller Kader der Gießen 46ers: Nuni Omot, Maximilian Begue, Phillip Fayne II, Kendale McCullum, Brayon Blake, John Bryant, Florian Koch, Bjarne Kraushaar, Dennis Nawrocki, Kilian Binapfl, Tim Uhlemann, Steven Wriedt (Assistenztrainer), Pete Strobl (Cheftrainer). (red)