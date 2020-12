Neuer Termin für Rackelos

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers Rackelos konnten am vergangenen Wochenende einen Heimspielsieg gegen den FC Bayern Basketball II einfahren. Nun wurde die Nachholpartie des siebten Spieltags 2. Basketball-Bundesliga ProB zwischen den Mittelhessen und den Basketball Löwen Erfurt in der Sporthalle Gießen-Ost auf den Mittwoch, 20. Januar (20 Uhr), terminiert.

Ursprünglich sollten die Rackelos am 29. November auf Erfurt treffen. Damals mussten die Thüringer aufgrund einer Länderabstellung ihres Headcoachs passen. Nun haben sich die Teams und die Liga auf eine Neuansetzung verständigt. Das Gießener Farmteam hat nun somit sechs Spiele im Januar zu bestreiten, wobei drei Heim- und drei Gastauftritte mit inbegriffen sind. Neben Erfurt erwarten die Mittelhessen zuvor am 3. Januar zum Hessenderby die Hanauer und am 16. Januar die Arvato College Wizards aus Karlsruhe.

Der Ausklang des Kajres 2020 in der Gießener Heimstätte findet bereits am kommenden Sonntag um 18 Uhr gegen den BBC Coburg statt. Diese Partie wird auf dem YouTube-Channel der Gießen 46ers live und on demand übertragen.