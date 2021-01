Nun doch: Gießen 46ers schnappen sich US-Amerikaner Chad Brown

Die Gießen 46ers haben zwei neue Hände am Korb. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Gießen (red). Jetzt aber. Die Bundesliga-Basketball der Gießen 46ers haben Chad Brown unter Vertrag genommen. Als neuer "Big Man" an der Lahn erhält der Center, der noch seinen obligatorischen Medizincheck durchlaufen muss, einen Vertrag bis Saisonende sowie das Trikot mit der Rückennummer 22. Zuvor ging der US-Amerikaner für den griechischen Erstligaclub Chariloas Trikoupis auf Korbjagd. In neun Partien an der griechischen Westküste gelangen Brown im Durchschnitt 12,7 Punkte pro Spiel, dazu gesellten sich 8,8, Rebounds. Am vergangenen Wochenende legte er nochmals 22 Zähler sowie zwölf Rebounds auf's Parkett, ehe der 24-Jährige nur Stunden später den Flieger Richtung Deutschland betrat. Vor seinem Europa-Abenteuer war der 2,06-Meter-Mann für das Farmteam der Dallas Mavericks, den Texas Legends, in der NBA G-League unterwegs.

"Chad ist ein sehr athletischer Spieler mit einer enormen körperlichen Präsenz. Er wird unserem Spiel auf beiden Seiten des Feldes Elemente im Insidespiel geben, die wir bisher nicht haben", freut sich Interimstrainer Rolf Scholz über seinen neuen Schützling. Sportdirektor Michael Koch bläst in dasselbe Horn: "Mit Chad Brown ist es uns gelungen einen Spieler zu verpflichten, der sehr gut in unser gesuchtes Anforderungsprofil passt. Er steht im Saft und war in Europa aktiv. Als kompakter und athletischer Center wird er das Team defensiv wie offensiv voranbringen."

Doch bevor Brown dies tun kann, muss er zunächst in die Corona-bedingte Zwangspause, die da heißt: Quarantäne. Erst danach darf er in der Osthalle zeigen, was er sowohl am offensiven wie defensiven Brett drauf hat.