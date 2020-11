Nun fix: 46ers spielen wegen Coronafall nicht

Noch gar nicht gestartet und möglicherweise gleich schon von Corona ausgebremst: Kapitän Brandon Thomas und die Gießen 46ers. Foto: Schepp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Heute Vormittag hatte die Fachzeitschrift "BIG" schon gemunkelt, nun steht fest: Bei Basketball-Bundesligist Gießen 46ers ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der Club mitteilt. Der Saisonstart des Teams von Ingo Freyer in der BBL am Samstag (18 Uhr) gegen dem MBC fällt damit flach.

Die Pressemitteilung des Vereins im Wortlaut:

"Nach den Depant GIESSEN 46ers Rackelos wurde beim vergangenen Corona-Test der JobStairs GIESSEN 46ers ebenfalls ein Spieler positiv auf den SARS-CoV-2-Erreger getestet. Der gesamte Staff, Coaches sowie alle Spieler wurden umgehend informiert und begaben sich sofort zunächst in freiwillige häusliche Isolation. Wie beim Gießener Farmteam zuvor, wurden alle anderen Akteure und verantwortlichen Teammitglieder negativ getestet. Das zuständige Gesundheitsamt Gießen wurde gleichwohl über den Befund informiert und veranlasste im Anschluss für alle eine 14-tägige Quarantäne. Lediglich Brandon Thomas und Tim Uhlemann, die in den letzten Trainingseinheiten pausierten, sind von dieser unfreiwilligen Unterbrechung nicht betroffen.

"Wir haben uns vorschriftsmäßig an alle vorgegebenen Abläufe gehalten, unser Team sofort in häusliche Quarantäne gestellt und alle verantwortlichen Instanzen, wie das Gesundheitsamt und die easyCredit BBL unmittelbar informiert", erklärt JobStairs GIESSEN 46ers-Geschäftsführer Michael Koch das Vorgehen. "Wir sind froh, dass es unserem Spieler gut geht und er keinerlei Symptome aufweist. Wie bei unseren Rackelos haben wir ein Konzept für diese Situation entwickelt, sodass wir die organisatorischen Dinge für die Spieler - wie Einkaufen - erledigen können. Aufgrund der verordneten Quarantänedauer werden wir Lösungen entwickeln, wie wir die Jungs zuhause den Umständen entsprechend fit halten können, um dann hoffentlich spätestens am dritten Spieltag gegen Ulm auf dem Parkett stehen zu dürfen."

Für die JobStairs GIESSEN 46ers hätte am kommenden Samstag, den 7. November um 18.00 Uhr die langerwartete easyCredit BBL-Saison in der Sporthalle Gießen-Ost beginnen sollen. Nun ergab der letzte der regelmäßigen durchgeführten Corona-Tests einen positiven Befund bei einem Spieler, der aber keinerlei Symptome aufweist. Aufgrund sofortiger Isolierung und der damit einhergehenden 14-tägigen Quarantäne können die Mittelhessen zuhause gegen den SYNTAINICS MBC nicht antreten. Die Begegnung des ersten Spieltags ist von der easyCredit BBL auf unbestimmte Zeit verlegt worden. Sobald eine neue Ansetzung bekannt gegeben wird, informieren die JobStairs GIESSEN 46ers auf ihren gängigen Kanälen."