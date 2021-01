Pat Elzie: "Gießen wird die Liga halten"

Pat Elzie, geboren am 22. November 1960 in Troy/US-Bundesstaat Missouri, kam 1984 als junger Basketballer nach Deutschland. Für den MTV Gießen (bis 1987 und 1988/89) erzielte der Center in seiner Debüt-Saison 16,48 Punkte im Schnitt und wurde Topscorer. Als Coach schaffte Elzie (Vater zweier Söhne und einer Tochter), der inzwischen in Itzehoe wohnt und dort das ProB-Team der Eagles trainiert, mit Rasta Vechta in den Jahren 2012 und 2013 den Durchmarsch von Liga drei in die Bundesliga. Bemerkenswerter waren aber seine Schilderungen der ersten Stunden in Diensten des MTV. "Ich hatte ein One-Way-Ticket New York-Luxemburg. Dann weiter mit dem Bus nach Frankfurt, dort hat mich Gießens Präsident im Porsche abgeholt. Wir sind mit 220 über die Autobahn. Ich hatte total Schiss. 220 km/h, das kannte ich nicht", plauderte der 1,98 Meter große Amerikaner mal zu Vechtaer Zeiten aus dem Nähkästchen. An der Lahn spielte er zusammen mit Michael Koch und erreichte 1987 als DM-Dritter das Pokalfinale. Bei der Hochzeit von Koch (heute Sportdirektor der 46ers) war er Trauzeuge. (vsch)