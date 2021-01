Personalfragen bei den 46ers: Scholz und Bryant fast fix

John Bryant

Jetzt teilen:

GIESSEN - John Bryant wurde am Montag zum Medizin- und Fitnesscheck in Gießen erwartet. Der 2,11m große Center, der bereits von 2017 bis 2020 für die Gießen 46ers am Ball war, soll und will seinem ehemaligen Arbeitgeber im Abstiegskampf der Basketball-Bundesliga helfen, wie aus dem Umfeld der Gießener bekannt wurde. Der Wechsel sei zu 95 Prozent sicher, heißt es, nachdem bereits am Vortag Gerüchte über die Rückkehr des zweimal als wertvollster Bundesligaspieler ausgezeichneten Bryant, kursierten.

Zuletzt hatte der 33-Jährige auf Betreiben seines Kumpels Steven Esterkamp unter diesem bei dem Pro-A-Ligisten Baskets Paderborn gespielt. Der Vertrag des im Dezember 2018 eingebürgerten US-Amerikaners war in Gießen 2020 ausgelaufen. Dem Vernehmen nach ist aber seine Verbundenheit mit den 46ers noch groß, der Kontakt war nie ganz abgerissen, Bryant sei mit seinem Abgang in Mittelhessen und der Rolle, die er zuletzt bei dem damaligen Coach Ingo Freyer spielte, nicht zufrieden gewesen und wolle sich noch einmal beweisen.

Sollten auch die letzten Gespräche geführt und Unwägbarkeiten ausgeräumt sein, so stehe einem Comeback des lange als Sympathieträger geltenden Bryant nichts mehr im Wege.

Und auch bei Trainer Rolf Scholz stehen die Zeichen offenbar gut, dass er bis zum Saisonende bei den Gießen 46ers die Verantwortung tragen wird. Der 40-Jährige, der zuvor das Farmteam Gießen Rackelos trainiert hatte und als Feuerwehrmann nach der Trennung von Freyer eingesprungen war, stehe ebenfalls vor letzten Gesprächen, nachdem er mit dem zuvor sieglosen Team immerhin zwei von fünf Spielen gewinnen konnte und zuletzt am Sonntag bei dem hochfavorisierten Gastgeber Alba Berlin eine Partie ablieferte, in der sich die 46ers lange auf Augenhöhe präsentierten.

Rolf Scholz, der als Polizeibeamter arbeitet, könnte für ein weiteres Engagement von seinem Dienstherren auf Zeit freigestellt werden. Ebenso wie bei Rückkehrer Bryant steht die Finalisierung der Personalie aber noch aus. Foto: Weis