Pete Strobl: "Die Jungs werden mich hassen"

Über die Stationen Eastern Oklahoma State College und Citrus College kam Strobl 1997 an die Niagara UniversityStrobls erster Halt als Profi war im Spieljahr 2000/01 der französische Zweitligist Roanne2001 wechselte er zu UKJ St. Pölten in die österreichische Bundesliga. 2005 wurde er ins Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft berufen. In der ersten Saisonhälfte 2005/06 spielte Strobl für den TV Lich in der 2. Bundesliga und wechselte zu Jahresbeginn 2006 nach Österreich zurück, wo er sich dem Bundesligisten VIVA 49ers Mattersburg anschloss. Danach zog es ihn zum irischen Erstligisten Merry Monk Ballina, ehe er innerhalb des Spieljahres zu Fjolnir nach Island wechselte, um am Ende der Saison abermals in Irland, diesmal für die Tralee Tigers, auf dem Feld zu stehen. Zum Abschluss seiner Spielerkarriere stand der 43-Jährige in der ersten Hälfte der Saison 2008/09 bei MGS Grand-Saconnex Basket in der Schweizer Nationalliga A unter Vertrag. 2009 gründete Strobl in Pittsburgh den Basketball-Trainingsanbieter "The Scoring Factory"Im Sommer 2016 wurde er Assistenztrainer von Thorsten Leibenath bei ratiopharm Ulm. Er verließ die Schwaben nach dem Ende des Spieljahres 2018/19, um die Cheftrainerstelle bei den Löwen Braunschweig anzutreten. Von der Niedersachsen wechselte er nun zu den Gießen 46ers. (afi)