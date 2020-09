Rackelos holen Flügelspieler aus Spanien

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Der US-Amerikaner mit französischem Pass, Alexandre Doche, wechselt vom spanischen Drittligisten Planasa Navarra zu den Gießen 46ers Rackelos in die 2. Basketball-Bundesliga ProB. Der für die großen Positionen vorgesehene 25-Jährige erhält einen Einjahresvertrag beim Gießener Farmteam und ist neben Ferdinand Zylka die zweite Neuverpflichtung im Kader von Trainerduo Rolf Scholz und Lutz Mandler.

Rolf Scholz ist von den Qualitäten des Neuzugangs überzeugt: "Alex ist ein vielseitiger Flügelspieler mit einem guten Händchen von außen. Zudem ist er ein harter Arbeiter und hat sich zuletzt stetig weiterentwickelt. Er wird uns dabei helfen, auf dem Feld das richtige Umfeld für unsere ganz jungen Talente zu schaffen."

Alexandre Doche agierte zuletzt in Spanien in der dritten und vierten Liga. Aufgrund seiner starken Leistungen bei Culleredo mit 20.5 Punkten und 9.5 Rebounds durchschnittlich pro Spiel ging es für die Gießener Neuverpflichtung folgerichtig eine Etage höher in die LEB Silver. Bei Planasa Navarra kam er zehnmal zum Einsatz, wobei der Mann aus Rochester achtmal in der Starting Five stand. Bei 18 Minuten Einsatzzeit legte der Big Man durchschnittlich 7.5 Punkte und 2.6 Rebounds auf das Parkett.

Während seiner Collegezeit lief der US-Amerikaner unter anderem in der NAIA 1 für Hutson-Tillotson oder das texanische Team von Our Lady of the Lake auf. Für die erstgenannte Universität aus Austin verbuchte er 16.3 Punkte sowie 8.8 Rebounds im Durchschnitt und kam dank seiner Spielstärke zum First Team All Conference NAIA All American honorable mention.

Zuvor war der neue Rackelo in San Antonio mit 6.7 Punkten und 8.8 Rebounds konstant unterwegs. In der NCCA DII und DIII war Doche ebenfalls zugange und kam auf insgesamt 38 Partien für St. Edward´s Hilltoppers und St. John Fisher Cardinals.