Rackelos in Ulm neu terminiert

GIESSEN - In der 2. Basketball Bundesliga ProB haben die Depant Gießen 46ers Rackelos bereits drei Nachholtermine mit ihren jeweiligen Gegnern zu koordinieren. Dabei konnte nun die Partie des ersten Spieltags, an dem die Mittelhessen eigentlich im Oktober in Ulm gastieren sollten, nun neu terminiert werden. Das Team von Headcoach Rolf Scholz wird jetzt am Mittwoch, den 25. November, um 19 Uhr bei der OrangeAcademy vorstellig.

Das Wiedersehen mit dem ehemaligen 46ers-Akteur und Ulmer Headcoach Anton Gavel sollte bereits am 18. Oktober stattfinden. Dieser Termin musste aufgrund zweier positiver Covid-19-Tests der Gastgeber ausfallen. Die ausgefallenen Heimspiele gegen Koblenz und Speyer befinden sich aktuell in Absprache, und werden, sobald die Termine feststehen, auf allen gängigen Kanälen der Gießen 46ers kommuniziert.