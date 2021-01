Rackelos jubeln auch beim FC Bayern

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Gießen 46ers Rackelos sind aktuell nicht zu stoppen. Der heimische Vertreter in der 2. Basketball-Bundesliga ProB (Süd) feierte am Sonntag seinen vierten Sieg in Folge und hält somit strikt den Kurs auf die diesjährige Playoff-Teilnahme.

FC Bayern Basketball II -

Gießen 46ers Rackelos 74:78

Auswärts setzten sich die Mittelhessen in einem knappen Duell gegen die hochgehandelte Reserve des FC Bayern Basketball mit 78:74 (37:31) durch. Dabei gestaltete sich vor allem die erste Hälfte aus heimischer Sicht noch einigermaßen holprig. Die Münchener eröffneten die Partie mit viel Druck. "Wir hatten da Probleme, den Ball unter den Korb zu bekommen", bilanzierte Rackelos-Headcoach Lutz Mandler, der ferner die zu hohe Quote von elf Turnovers in den ersten beiden Vierteln bemängelte.

Der FCB setzte sich frühzeitig leicht ab (7:2, 3.), ganz den Anschluss verlor Gießens zweite Garde aber nie (18:16, 10.). Auch im zweiten Quarter blieb die Sache umkämpft, die Bayern blickten auf leichte Vorteile - entschieden war zur Halbzeitsirene (37:31) indes noch nichts.

Wie bereits in der Vorwoche, beim ebenfalls hauchdünnen 82:79-Sieg gegen Hanau, gelang den Lahnstädtern in Halbzeit zwei eine merkliche Leistungssteigerung. "Wir haben dann wieder als Team gefightet", freute sich Mandler, der nun eine sukzessiv verbesserte Defensivarbeit seiner Schützlinge zu sehen bekam.

Stark bei Rebounds

Auch nach vorne lief der Ball nun runder, vor allem aber kontrollierten die Rackelos fortan die Rebounds und leisteten sich in den beiden finalen Durchgängen kaum noch Ballverluste. Den Führungswechsel vermochten die Gäste bis zu Beginn des Schlussakts (56:51, 30.) zwar noch nicht zu erzwingen, dies gelang allerdings gleich zu Beginn des letzten Viertels dank eines 8:0-Laufs (56:59, 33.). In der Folge blieb die Sache heiß umkämpft, erst in der Schlussminute kamen die Rackelos zu einem vorentscheidenden Sieben-Punkte Vorteil (68:75), den die Bayern nicht mehr aufholen sollten. "Das war eine tolle Teamleistung, jeder hat gespielt. Die Jungs sind zufrieden und glücklich - das ist mir das Wichtigste", fasste ein zufriedener Lutz Mandler zusammen.

Gießen 46ers Rackelos: Ziring, Köpple 12/2, Amaize 8, Schneider, Uhlemann 22/3, Lischka 17, Nicholas 10, Schweizer, Brach 7, Maruschka 2.