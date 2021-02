Reis-Bowl statt Wiedergutmachung

Kein Spiel in Würzburg: Ein positiver Coronatest beim Gegner stoppt die Gießen 46ers. Foto: dpa-Archiv

GIESSEN/WÜRZBURG - Rolf Scholz war am Dienstagabend nur noch mal kurz vor der Halle, um frische Luft zu schnappen. Dann ging der Trainer der Gießen 46ers voller Tatendrang wieder zurück ins Warme, um dort auf dem kalten Fuß erwischt zu werden. "Unsere Geschäftsführung ist von der BBL darüber informiert worden, dass die Partie in Würzburg ausfällt", gab Scholz das wieder, was aus Sicht des Tabellenletzten wenige Minuten vorher traurige Wirklichkeit geworden war.

"Ein namentlich der easyCredit BBL nicht bekannter Spieler von s.Oliver Würzburg ist im Rahmen der vorgeschriebenen und regelmäßigen PCR-Testungen gemäß des Protokolls der Liga positiv auf den SARS-CoV-2 Erreger getestet worden. Der Spieler befindet sich bereits in Quarantäne", zitieren wir an dieser Stelle zur Erklärung für den kurzfristigen Ausfall des Basketball-Bundesliga-Duells zwischen den gastgebenden Franken und dem Tabellenletzten von der Lahn zunächst die Pressemitteilung der 46ers.

Alle anderen Spieler und Teammitglieder der Würzburger seien zwar negativ getestet. Und es bestünde zwar "der Verdacht, dass die Probe des betreffenden Spielers verwechselt worden ist. Da das zuständige Labor aber den Befund bisher nicht schriftlich widerrufen hat, kann eine mögliche Verwechslung nicht sicher nachgewiesen werden. Um festzustellen, ob es sein Test ist, hat der Spieler bereits eine DNA-Probe abgegeben, deren Ergebnis am Wochenende vorliegen soll", lautet es weiter in der Mitteilung der Lahnstädter. Um ein Sicherheitsrisiko restlos auszuschließen, wurde die Begegnung in der s.Oliver-Arena gemäß § 11 Abs. 4 der BBL-Spielordnung schließlich abgesagt und auf einen späteren, noch nicht bestimmten Termin verlegt.

Das war die Faktenlage am Dienstagabend, in dessen Verlauf die Gießener so gerne Wiedergutmachung für die schlechte Leistung am Samstag gegen Crailsheim (82:101) betrieben hätten. "Die ersten Spieler von uns waren schon beim Warmmachen auf dem Feld, als die Nachricht von der Absage kam. Natürlich geht die Gesundheit eines jeden einzelnen vor und wir wünschen dem betroffenen Spieler, dass es ihm gut geht. Aber mein erster Gedanke war: Diese Absage ist so ärgerlich. Wir haben die Trainingsinhalte auf das Match gegen Würzburg abgestimmt, die Jungs haben gebrannt. Sie wollten schnell zeigen, dass sie es viel besser können als gegen Crailsheim. Jetzt sind wir erstmal niedergeschlagen, aber wir versuchen, das Beste draus zu machen", schilderte Rolf Scholz die Situation kurz vor der Rückreise nach Gießen.

Am Dienstagabend hieß das zunächst: gemeinsames Teamessen im Bus. "Unser Caterer hat uns einen leckeren Reissalat gezaubert, den lassen wir uns jetzt schmecken", erklärte der 46ers-Chefcoach. Für diesen Mittwochmorgen kündigte er eine zusätzliche Übungseinheit für die Mannschaft an. "Und dann fokussieren wir uns auf Oldenburg", sagte Scholz schon mit Blick auf die nächste Aufgabe in der Bundesliga am Freitag (19 Uhr) in Niedersachsen.

Sportdirektor Michael Koch und sein Geschäftsführer-Partner Stephan Dehler, die von der BBL als Erste über die Absage informiert worden waren, wollten sich nicht weiter dazu äußern. Nach Informationen dieser Zeitung könnten die Wirrungen um das positive Coronatest-Ergebnis des Würzburger Spielers aber ein rechtliches Nachspiel haben.