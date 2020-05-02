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GIESSEN 46ers

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Samstag, 02.05.2020 - 06:40
2 min

"Roland und der Mann ohne Muskeln"

Mannschaftskapitän Hans Heß blickt auf das entscheidende Spiel in Wolfenbüttel zur fünften Deutschen Meisterschaft der Basketballer des MTV 1846 Gießen.

Mit der Meistertrophäe 1978: Gießens Kapitän Hans Heß. Archivfoto: GA

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