Scholz: "Jungs brauchen ein Erfolgserlebnis"

Wenn die Gießen 46ers heute Abend (20.30 Uhr/live bei Magentasport TV) in der Sporthalle Ost gegen die Niners Chemnitz antreten, dann sollen sowohl Brandon Bowman als auch Alen Pjanic wieder mit von der Partie sein. "Ich bin zuversichtlich, dass beide spielen", sagte Interimstrainer Rolf Scholz am Donnerstagvormittag vor der ersten von zwei Einheiten. Pjanic kehrte, nachdem er umgeknickt war, bereits am Dienstagabend beim 93:105 gegen den Mitteldeutschen BC aufs Feld zurück. Bowman hatte sich in Halbzeit eins einen Hexenschuss geholt und konnte fortan nicht mehr ins Geschehen eingreifen. ",Bow' ist ein Phänomen. Er hat am Mittwoch schon wieder mittrainiert", lobte Scholz den 36-jährigen Power Forward, der vor der Runde aus Athen an die Lahn gewechselt war. (vsch)