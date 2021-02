Spiel der Gießen 46ers in Würzburg kurzfristig abgesagt

Kein Spiel in Würzburg: Ein positiver Coronatest beim Gegner stoppt die Gießen 46ers. Foto: dpa-Archiv

GIESSEN/WÜRZBURG - Die Basketball-Bundesliga-Partie der Gießen 46ers an diesem Dienstagabend bei s.Oliver Würzburg ist kurzfristig abgesagt worden. Der Grund: "Ein namentlich der easyCredit BBL nicht bekannter Spieler von s.Oliver Würzburg ist im Rahmen der vorgeschriebenen und regelmäßigen PCR-Testungen gemäß des Protokolls der Liga positiv auf den SARS-CoV-2 Erreger getestet worden. Der Spieler befindet sich bereits in Quarantäne", heißt es in einer Pressemitteilung der 46ers. Alle anderen Würzburger Spieler und Teammitglieder seien zwar negativ getestet worden, es bestünde laut Mitteilung "der Verdacht, dass die Probe des betreffenden Spielers verwechselt worden ist. Da das zuständige Labor aber den Befund bisher nicht schriftlich widerrufen hat, kann eine mögliche Verwechslung nicht sicher nachgewiesen werden. Um festzustellen, ob es sein Test ist, hat der Spieler bereits eine DNA-Probe abgegeben, deren Ergebnis am Wochenende vorliegen soll." Um ein Restrisiko auszuschließen, wurde die Partie am Dienstag aber abgesagt. So saßen die Gießener Spieler um Kapitän Brandon Thomas, Trainer Rolf Scholz und sein "Co" Steven Wriedt sowie die Betreuer schneller als ihnen lieb war wieder im Bus nach Hause.