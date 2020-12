Sportlicher Offenbarungseid der 46ers im BBL-Kellerduell

Der neue Headcoach bei der Arbeit: Rolf Scholz gibt Anweisungen an seinen Center Scottie James Jr., die letztlich auch nicht dazu beitragen, dass die Gießen 46ers gegen die Niners Chemnitz endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren. 83:95 heißt es am Ende des BBL-Kellerduells in der Gießener Osthalle. Foto: Schepp