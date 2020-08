Stark, athletisch, schnell - Spielmacher

Ob Jonathan Stark die Osthalle so spektakulär kennenlernen wird, ist aus bekannten Gründen offen. Dass er sie aber kennenlernt, ist sicher. Archivfoto: Ringleb

Giessen (red/rd). Jonathan Stark soll die Geschicke der Gießen 46ers in der anstehenden Basketball Bundesliga-Saison mitprägen. Der zehnte Spieler im Roster von Cheftrainer Ingo Freyer unterschreibt einen Vertrag über eine Spielzeit. Sein künftiger Coach ist von der Verpflichtung des 25-jährigen US-Amerikaners äußerst angetan: "Jonathan ist ein starker, athletischer und schneller Point Guard, der seine Stärken auf beiden Seiten des Courts einzusetzen weiß. Er kann selbst sehr vielseitig scoren, macht aber auch seine Mitspieler besser. Ich freue mich, dass wir einen Spieler mit seiner Qualität gewinnen konnten."

Der US-Amerikaner agierte während seiner College-Zeit mit dem NBA-Top-Rookie Ja Morant bei der Murray State und spielte im Anschluss beim Farmteam der Minnesota Timberwolves. Nun ist der Point Guard auf dem Weg zu seiner ersten Übersee-Station, wo er in Mittelhessen als Spielgestalter agieren soll.

Sportdirektor Michael Koch ist sich im Urteil mit dem Chefcoach einig: "Mit der Verpflichtung ist es uns gelungen, einen physischen und explosiven Guard zu verpflichten. Ausgestattet mit einer aggressiven Spielweise, besticht Jonathan mit einem starken Zug zum Korb und einem konstanten Distanzwurf. Auch in der Verteidigung besitzt er alle Attribute, um als Leader voranzugehen."

Dass ihm dies bereits exzellent gelungen ist, geben seine vorangegangenen Stationen wieder. In der Saison 2018/19 begann der Spielmacher seine Profikarriere beim Farmteam der Minnesota Timberwolves, für die er in der NBA Summer League auflief, den Iowa Wolves. Bei der Franchise kam der Neu-Gießener 39-Mal zum Einsatz, wobei er 28-Mal als Starter fungierte. In knapp 31 Minuten Spielzeit kam das Kraftpaket auf 12.6 PpS, 5.3 ApS und 1.1 SpS.

Vor der NBA G League war der in Tennessee geborene Point Guard 130 mal in der NCAA I am Werke. Zunächst bis 2015 für die Tulane Green Wave, ehe er dann an die renommierte Murray State wechselte. Insgesamt legte der mittelhessische Neuzugang während seiner akademischen Ausbildung 17.2 PpS, 2.9 RpS und 4.4 ApS auf das Parkett, erntete Topplatzierungen bei Punkten, Assists, Steals und Wurfquoten.