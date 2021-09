4 min

Strobl schaut nicht in den Rückspiegel

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers startet am Sonntag zu Hause gegen Bayreuth in die neue Saison. Über aller Vorfreude auf den Sport steht die Rückkehr der Fans in die Osthalle.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar