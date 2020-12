Trotz Niederlage auf "sehr, sehr gutem Weg"

Am Montag um 12 Uhr ist der Tross der Gießen 46ers nach Braunschweig aufgebrochen, wo nach zwei Trainingseinheiten an diesem Dienstag (20.30 Uhr) die Partie bei den am Sonntag in der Verlängerung (93:89) in Würzburg erfolgreichen Löwen stattfindet. Am Mittwoch fahren die 46ers weiter an die Elbe, wo sie nach abermals zwei Trainingseinheiten am Donnerstag (19 Uhr) bei den Hamburg Towers gastieren. Nach einer Nacht in der Hansestadt geht es am Freitag zurück nach Gießen und dann am Samstag nach München, wo am Sonntag die Bayern um 15 Uhr warten. In der Nacht zu Montag wird die Truppe von Trainer Ingo Freyer wieder an der Lahn sein, am Montag trainieren und am Dienstag (19 Uhr) den Mitteldeutschen BC erwarten, ehe dann am Freitag, 18. Dezember, um 18.30 Uhr Neuling Niners Chemnitz in der Osthalle gastiert. Für Gießen bedeutet dies im Klartext: Fünf Spiele in zehn Tagen beziehungsweise 1400 Bus-Kilometer in sieben Tagen. (afi)