Veganer 46ers-Profi Nawrocki: Aufklären, nicht missionieren

Veganer sind Menschen, die keine tierischen Produkte wie Fleisch, Fischfleisch, Milch, Honig und Eier konsumieren. Auch tragen sie keine Kleidung oder Schuhe, die aus tierischen Materialien wie Leder, Pelz, Daunen oder Wolle bestehen. Sie verwenden nur Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel, die keine tierischen Inhaltsstoffe enthalten und nicht in Tierversuchen getestet wurden. Darüber hinaus gehen Veganer nicht in Zoos, besuchen keine Zirkusse mit Tieren und reiten in ihrer Freizeit nicht auf Pferden. Kurz gesagt: Vegane Menschen meiden die Nutzung von Tieren oder tierischen Produkten in allen Lebensbereichen. Ganz so weit geht Dennis Nawrocki nicht. Seine Lebensgefährtin und er haben drei Katzen, "die wir artgerecht halten." Und sollte irgendwann einmal das Thema Familie anstehen, so kann er sich auch vorstellen, seine Kinder mal auf einem Pferd reiten zu lassen. Dennoch stellt er klar: "Zoo oder Zirkus ist grauenhaft. Mit Tierwohl hat dies nichts zu tun." (afi)