Vertrag verdient: Rawle Alkins spielt für die 46ers

GIESSEN - GIESSEN (red). In der Vorbereitungszeit hat sich der Shooting Guard Rawle Alkins von Partie zu Partie gesteigert und zeigte damit beim Basketball-Bundesligisten Gießen 46ers seinen Wert. Die ansteigende Form und Leistungssteigerung wird vonseiten des Vereins nun mit einem Vertrag über eine Spielzeit belohnt. Der US-Amerikaner nimmt somit den sechsten Importplatz im Kader von Cheftrainer Pete Strobl ein und wird bereits am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen medi bayreuth in der Sporthalle Gießen-Ost auflaufen.

Der zeigt sich zufrieden über die Chance: "Ich bin sehr glücklich und freue mich, mich in Gießen beweisen zu können. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit Coach Pete Strobl, dem ganzen Coaching-Stuff, dem Team und Sebastian Schmidt. Nun gilt es weiter hart zu arbeiten, denn die BBL ist ein sehr starker Wettbewerb, dem ich mich voller Vorfreude stellen werde."

Zuletzt hatte Rawle Alkins mit seinen 16 Zählern als Topscorer im Testspiel gegen Ligakonkurrenten Niners Chemnitz fungiert. Insgesamt hat der Flügelspieler sieben Begegnungen für die Mittelhessen in der Pre-Season absolviert. Damit gehen die 46ers mit einem 13-Mann starken Kader in die nun startende BBL-Saison.