Vier 46ers-Fans sehen Gießener Testspielniederlage

Brandon Thomas (r.) war in Weißenfels bester 46ers-Scorer. Archivfoto: Schepp

WEISSENFELS - Weißenfels (red). Beim letzten Testspiel vor den BBL-Pokal-Wochenenden haben die Gießen 46ers beim Mitteldeutschen BC endlich mal wieder vor Publikum spielen können. In der mit 550 Zuschauern gefüllten Stadthalle Weißenfels, wo auch vier mitgereiste 46ers-Fans Platz fanden, unterlagen die Mittelhessen mit 102:114 (52:64).

Insbesondere 19 erfolgreiche Dreipunktewürfe der Gastgeber ließen die Mannschaft von 46ers-Cheftrainer Ingo Freyer nicht zur Entfaltung kommen. Einen guten Einstand mit 25 Punkten feierte Neuzugang Andrew Rowsey. Topscorer war Brandon Thomas mit 27 Punkten. Zudem konnte Scottie James JR mit 14 Punkten und 12 Rebounds ein Double-Double einfahren.

In Weißenfels sollten bei den 46ers Liam O'Reilly, Isaac Hamilton, Brandon Thomas, Johannes Richter und Scottie James JR die Startformation bilden, die in den ersten beiden Vierteln die Partie meist offen gestaltete, wenngleich sich die Mittelhessen am stürmenden Sergio Kerusch in der Defense die Zähne ausbissen - 52:64 zur Pause. In der zweiten Halbzeit mussten die 46ers zunächst mit einem 12:0-Run der Hausherren zurechtkommen und scheiterten mit Ausname von Brandon Thomas zu oft bei ihren Dreierversuchen, während der MBC seine PS immer wieder auf die Straße bekam.

"Am Anfang ist es direkt sehr unglücklich gelaufen: Die Großen vom MBC haben alles getroffen und wir alles daneben geworfen", befand 46ers-Coach Ingo Freyer. Außerdem sei es auffällig gewesen, "dass unsere Abstimmung in den einzelnen Verteidigungsarten, die wir spielen, noch nicht da ist. Da sind wir nach den drei Wochen, in denen wir taktisch zwar sehr schon sehr viel reingebracht haben, einfach noch nicht eingespielt genug." Daran feilen dürfen die Gießen nun weiter bis zum nächsten Samstag (18 Uhr), wenn in Vechta die erste Partie des regionalen BBL-Pokal-Qualifikationsturnieres ansteht.

Gießen: Isaac Hamilton (7 Punkte), Liam O´Reilly (11), Bjarne Kraushaar (2), Tim Köpple, Tim Uhlemann, Johannes Richter (11), Brandon Bowman (2), Ferdinand Zylka (3), Andrew Rowsey (25), Scottie James JR (14, 12 Rebounds), Brandon Thomas (27, 8 Rebounds).