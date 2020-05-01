Sonntag, 03.05.2020 - 15:30
5 min
Vor 42 Jahren: MTV Gießen wird zum fünften Mal Meister
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 01.05.2020 um 23:00 Uhr publiziert.