Wiedersehen im Tabellenkeller

Rolf Scholz wirkt am frühen Dienstagmorgen bereits hellwach. "Mir ist die Situation bewusst, und ich spüre, den Spielern geht das genauso", sagt der Interimstrainer der Gießen 46ers knapp 36 Stunden vor dem nächsten Kellerduell in der Basketball-Bundesliga. An diesem Mittwoch (20.30 Uhr) heißt es für den noch sieglosen Tabellenletzten von der Lahn, bei den kaum minder angeschlagenen Telekom Baskets Bonn anzutreten. Der 40-Jährige gebraucht im Vorschaugespräch regelmäßig das Wort "muss", auch wenn er es gar nicht benutzen will. "Wir müssen die Intensität hochhalten." Oder: "Wir müssen mit Ehre und Stolz an die Sache rangehen." Schließlich: "Wir müssen unser Potenzial regelmäßiger abrufen." Und, das sei an dieser Stelle noch hinzugefügt, die 46ers müssen gewinnen, um den Rückstand ans rettende Ufer in der Tabelle nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Intensive Trainingstage seien es seit der bitteren Heimniederlage am Freitag gegen Chemnitz gewesen. "Ich sehe eine Entwicklung. Die große Unbekannte ist, ob wir diese Fortschritte ins Spiel transportieren können", will der 46ers-Coach keine falschen Hoffnungen wecken. "Aber zwei Punkte als Geschenk zum Weihnachtsfest, das wäre toll", so Scholz. (vsch)