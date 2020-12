Zwei Maskottchen im ungewollten Winterschlaf

Für den "Boss" von Fabius und Karlchen ist die Corona-Zeit keine einfache. "Der Maskottchen-Job war der Schritt in die Professionalität, aber er ist nur ein kleiner Teil meiner Arbeit", sagt Clown Ichmael, der im echten Leben Michael Rogalla heißt. "Die Aktionen mit Schminken und Hüpfburg, Auftritte bei Firmenveranstaltungen, Stadtfesten, in Kindergärten und Schulen - das ist finanziell und ideell dramatisch, dass das jetzt wegfällt. Aktuell mache ich nur Promotionssachen für große Einkaufszentren. Letztens habe ich eine Seifenblasenaktion im Gießener Seltersweg gestartet, dann was zu Halloween gemacht, am Wochenende bin ich als Nikolaus in der Galerie Neustädter Tor unterwegs", sagt der Pohlheimer Künstler. Im Auftrag der Stadtwerke Gießen produzieren Ichmael und Drache Fabius darüber hinaus Erklärvideos, zeigen Experimente zum Thema Energie, die in den sozialen Netzwerken zu sehen sind. Und sie geben Tipps, wie man Weihnachtsgeschenke einpackt. (vsch)