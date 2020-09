Zylka im Anflug, Pokalrunde in Vechta

Jetzt teilen:

Gießen (red). Der elfte Spieler im Kader von Cheftrainer Ingo Freyer für die Gießen 46ers lautet Ferdinand Zylka. Der 22-jährige Shooting Guard wird in der kommenden Basketball-Bundesliga-Saison 2020/21 nicht nur für die 46ers auf dem Parkett stehen, sondern für die Gießen 46ers Rackelos in der 2. Bundesliga ProB tragen. Der vom Mitteldeutschen BC wechselnde Flügelspieler ist somit zugleich der erste Neuzugang für das Team von Rackelos-Headcoach Rolf Scholz. Zylka erhält einen Vertrag über eine Spielzeit.

"Ferdinand ist ein junger, ambitionierter Spieler, der sowohl in den Nachwuchsteams der Nationalmannschaft als auch in der BBL schon Erfahrung sammeln konnte. Er wird bei uns den nächsten Schritt machen und uns mit seiner Aggressivität in Offense und Defense Tiefe auf den Guard Positionen geben", weiß Coach Ingo Freyer über seinen neuen Schützling zu berichten.

Auch Rackelos-Übungsleiter Rolf Scholz freut sich über den neuen Spieler: "Ferdinand hat bereits in den letzten Jahren gezeigt, dass er auf ProB-Niveau zu den absoluten Top-Spielern in Deutschland gehört. Von daher ist er eine absolute Bereicherung für unser junges Team."

Ferdinand Zylka kam in der vergangenen BBL-Spielzeit zu 19 Einsätzen - davon dreimal in der Starting Five. Abgerundet wird das Gesamtpaket mit Einsätzen in diversen deutschen U-Nationalmannschaften sowie der A2-Auswahl, wo der Flügelspieler unter anderem mit einem dritten Platz bei der U20-EM 2018 auftrumpfte.

Pokalrunde in Vechta

Seine Qualitäten in Ausscheidungsspielen kann Ferdinand Zylka demnächst auch im BBL-Pokal unter Beweis stellen. Am Donnerstagnachmittag wurden dafür die Gruppen ausgelost. Neben dem Gastgeber der Gruppe B Rasta Vechta treffen die 46ers auf BG Göttingen und die Fraport Skyliners. Erster Spieltag ist am Wochenende des 17./18. Oktobers.

Im Falle eines Gruppensiegs würde das Team von Coach Ingo Freyer im Halbfinale auf den Sieger der Gruppe A treffen. Dort streiten sich die Baskets Bonn, die Baskets Oldenburg, Alba Berlin und die Löwen Braunschweig um den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Weitere Teilnehmer sind ratiopharm Ulm, Brose Bamberg, Riesen Ludwigsburg und Würzburg (Gruppe C, in Ulm) sowie der Mitteldeutsche BC, Merlins Crailsheim, FC Bayern München und Bayreuth (Gruppe D, in Weißenfels).