Annabel Breuer gewinnt "Sport-Stipendiat des Jahres"

Annabel Breuer hat sich bei der Wahl zum "Sport-Stipendiat des Jahres" durchgesetzt. Foto: Deutsche Bank/Florian Gerlach

Wetzlar (red). Annabel Breuer ist "Sport-Stipendiat des Jahres" 2020. Die Rollstuhlbasketballerin des RSV Lahn-Dill ist die erste paralympische Gewinnerin der seit acht Jahren ausgelobten Auszeichnung. Die 27-jährige Paralympics-Siegerin von 2012 qualifizierte sich mit dem deutschen Team für die Spiele in Tokio und schloss parallel dazu erfolgreich ihr Psychologie-Bachelorstudium an der Justus-Liebig-Universität in Gießen ab. In der Online-Abstimmung setzte sich Breuer gegen Leonie Beck (Schwimmen), Cécile Pieper (Hockey), Jonathan Rommelmann (Rudern) und Julius Thole (Beachvolleyball) durch. An der Wahl hatten sich über 45 000 Sportbegeisterte beteiligt. Bei der digital durchgeführten Preisverleihung wurde Annabel Breuer am Mittwoch von Christian Sewing (Vorstandsvorsitzender Deutsche Bank) und Thomas Berlemann (Deutsche Sporthilfe) geehrt.