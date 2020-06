Auprince bleibt beim RSV Lahn-Dill

Weiter für den RSV Lahn-Dill am Ball: der Australier Michael Auprince. Foto: Steffen Bär

Wetzlar (aj). Nach Weltmeister Simon Brown hat auch der australische Nationalspieler Michael Auprince seinen Vertrag beim deutschen Rollstuhlbasketball-Rekordmeister RSV Lahn-Dill verlängert. Im fernen Sydney freut sich der nach dem Corona-bedingten Saisonabbruch in die Heimat gereiste 27-jährige Center über sein Engagement in Mittelhessen bis mindestens Sommer 2021.

Michael Auprince wechselte 2019 als damals frischgebackener US-College Meister von der University of Alabama nach Deutschland und streifte sich das Trikot der Wetzlarer Rollis über. Vor allem seine enorme Physis verhalf der Mannschaft von Cheftrainerin Janet Zeltinger und ihrem "Co" Günther Mayer zu deutlich mehr Durchschlagskraft. Umso mehr freut sich das Trainergespann auf die weitere Zusammenarbeit mit dem australischen Hünen, der in der kommenden Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt in seiner Karriere machen will.

Mit offenen Armen

in Wetzlar empfangen

"Ich bin extrem glücklich, weiter für den RSV Lahn-Dill spielen zu können. Der Klub hat meine Verlobte Mary und mich vor einem Jahr mit offenen Armen empfangen, und wir fiebern nun gemeinsam der neuen Saison entgegen", wird Michael Auprince in einer Pressemitteilung des Vereins zu seiner Vertragsverlängerung zitiert.

"Michael ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft, denn in ihm schlummert noch enorm viel Potenzial. Dies soll er natürlich am liebsten bei uns entfalten. Daher sind wir in diesen nicht einfachen Wochen besonders froh, auch ihn weiter an uns binden zu können", erklärte RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck.