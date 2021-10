Böhme führt den RSV zum Sieg im ersten Gipfeltreffen

Das dritte Viertel nähert sich dem Ende. Catharina Weiß vom RSV Lahn-Dill ist in der Mitte des Spielfelds im Eifer des Gefechts mit ihrem Rollstuhl umgekippt. Das spannende Spiel läuft weiter, die Thuringia Bulls nähern sich mit ihrem Angriff dem gegnerischen Korb. Doch Valid Gholamazad, den hünenhaften 34 Jahre alten iranischen Center der Gäste, kümmert das nicht viel. Erst einmal hilft er der 21 Jahre alten Low-Point-Spielerin des RSV auf die Räder. Mag Bulls-Trainer Michael Engel noch so toben und ihn lautstark in den Angriff schicken. Fair Play geht für Gholomazad erst einmal vor. Vorbildlich! (am)