Böhme überragt in Testspielen

WETZLAR - Mit zwei Testspielerfolgen gegen Spanien ist die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Herren erfolgreich in ein einwöchiges Trainingscamp in Wetzlar gestartet. In der Rittal-Arena gelang der Mannschaft von Bundestrainer Nicolai Zeltinger ein 85:78 (18:10/36:33/69:56)-Erfolg und tags darauf ein 67:59 (20:19/33:36/55:49) über den Vize-Europameister.

Topscorer in beiden Spielen war Lokalmatador Thomas Böhme vom RSV Lahn-Dill, dem zunächst spektakuläre 39 Punkte, darunter fünf Dreier, im Vorbereitungsspiel für die Paralympics Ende August in Tokio gelangen. Nur 24 Stunden später steuerte der 30-Jährige 16 Zähler zum zweiten Erfolg seiner Auswahl bei.

Deutschland: Thomas Böhme (55/7 Dreier, RSV Lahn-Dill), Aliaksandr Halouski (28/3, RSB Thuringia Bulls), André Bienek (18, RSB Thuringia Bulls), Nico Dreimüller (15/2, ING Skywheelers), Matthias Güntner (14, Rhine River Rhinos Wiesbaden), Joe Bestwick (10, Köln 99ers), Jan Haller (5, Hannover United), Christopher Huber (2, RSV Lahn-Dill), Jan Sadler (2, Hannover United), Jens Eike Albrecht (1, RSB Thuringia Bulls), Tobias Hell (Hannover United), Philipp Schorp (BBC Münsterland).