Brown bleibt beim RSV Lahn-Dill

Brown

Jetzt teilen:

WETZLAR (aj). Gute Nachricht in schwierigen Zeiten. Weltmeister Simon Brown wird auch in der kommenden Spielzeit 2020/2021 das Trikot des RSV Lahn-Dill tragen. Der 34-jährige Brite, der im vergangenen Sommer aus dem italienischen Giulianova nach Mittelhessen wechselte, verlängerte seinen Vertrag mit dem deutschen Rekordmeister um ein Jahr.

Der aus London stammende Simon Brown wurde bereits in seiner Heimat Großbritannien und in Südafrika in den Jahren 2010 und 2011 Landesmeister und gewann mit der britischen Auswahl zwei Junioren EM-Titel, zwei paralympische Bronze-Medaillen, dreimal Gold bei den Europameisterschaften sowie als Krönung seiner bisher äußerst erfolgreichen Laufbahn den WM-Titel 2018 in Hamburg.

"Ich habe jeden Moment meiner ersten Saison hier in Wetzlar genossen und bin sehr glücklich, dass ich die Chance habe, meine Karriere beim RSV Lahn-Dill fortzusetzen", so der sympathische und bescheidene Brite zur nun vollzogenen Vertragsverlängerung. "Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir einen solch erfahrenen Spieler mit seiner Klasse weiterhin in Wetzlar sehen können", freut sich auch RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck über die Personalentscheidung und ergänzt: "Grundsätzlich wollen wir natürlich langfristig mit Simon zusammenarbeiten und er ebenso mit uns, doch in der aktuellen Situation ist selbst eine Planung für die kommende Spielzeit eine enorme Herausforderung mit vielen Variablen". Foto: Schäfer