Corona bei den Rhinos: RSV Lahn-Dill hat am Wochenende frei

WETZLAR - Die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill sind am Wochenende zum Pausieren gezwungen: Die Bundesliga-Partie des 17. Spieltages zwischen den gastgebenden Rhine River Rhinos und den Wetzlarer Rollis ist kurzfristig abgesagt worden, nachdem bei den Wiesbadenern unter der Woche mehrere positive Coronafälle aufgetreten sind. Wann das Hessenderby in der Landeshauptstadt nachgeholt werden kann, soll kurzfristig entschieden werden.

"Uns hat der Antrag auf Spielverlegung aufgrund von positiven Testergebnissen am Mittwoch erreicht, natürlich haben wir der Bitte aus Wiesbaden ebenso entsprochen, wie es auch die Liga getan hat", so RSV-Cheftrainerin Janet Zeltinger zur aktuellen Situation. Diese beschert dem RSV Lahn-Dill nun zwei spielfreie Wochenenden in Folge, nachdem auch der Viertelfinal-Auftritt der Mittelhessen in der Champions League vom 10. bis 13. März im israelischen Tel Aviv bereits Ende Januar von der IWBF Europe abgesagt worden war. Damit liegt der Fokus in der RBBL am Wochenende auf dem spannenden Kampf um den Klassenerhalt, bei dem die Teams auf den Plätzen vier bis neun in direkten Duellen aufeinandertreffen.

17. oder 26. März stehen als Nachholtermine im Raum

Als möglicher neuer Termin für die Partie des RSV bei den Rhinos wird Donnerstag, der 17. März, oder aber Samstag, der 26. März, gehandelt. Bis Sonntag, 28. März müssen laut Liga-Statuten alle Hauptrundenspiele in der RBBL ausgetragen sein, andernfalls werden die Wertungen am Grünen Tisch erfolgen, denn bereits Anfang April starten die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft.