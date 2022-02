Darf der RSV Champions-League-Titel verteidigen oder nicht?

Dass Politik und Sport nicht zu trennen sind, zeigt das Beispiel von RSVler Peyman Mizan (r.) eindrucksvoll. Foto: Jenniver Röczey

WETZLAR - Israel vs. Iran: Es ist eine unendliche und leidvolle Geschichte um die Angst vor atomaren Angriffen sowie dem Streben nach Macht und Einfluss im Nahen Osten, die eine Annäherung zum Wohle der Menschen und zur wirtschaftlichen Verbesserung ihrer Lebenssituation verhindert. Seit 1979, als Schah Reza Pahlavi gestürzt wurde und die Mullahs unter Ajatollah Khomeini die Islamische Republik ausriefen, stehen sich die beiden Länder feindselig gegenüber. Es sind Auseinandersetzungen, die auf den Sport keinen Einfluss haben sollten, bis heute aber immer mal wieder haben. Wie das Beispiel des Rollstuhlbasketball-Bundesligisten RSV Lahn-Dill zeigt.

Denn am ersten Februar-Wochenende sollte in Tel Aviv eigentlich die Gruppenphase des diesjährigen Champions-League-Wettbewerbs stattfinden. Mit den Wetzlarer Rollis, die in Staffel C auf den spanischen Erstligisten BSR ACE Gran Canaria, die beiden italienischen Serie-A-Vertreter ASD Santo Stefano und GSD Porto Torres sowie den israelischen Landesmeister Ilan Ramat Gan getroffen wären. Pandemiebedingt ist die Veranstaltung inzwischen abgesagt worden. Wodurch allen Beteiligten diplomatischer Ärger und sportlicher Frust erspart geblieben ist.

Denn die Botschaft Israels wollte Peyman Mizan kein Visum erteilen. Der 22-Jährige stammt aus Irans Hauptstadt Teheran. Er spielte schon für die Junioren-Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Seit drei Jahren gehört er zum Team des 13-fachen Deutschen Meisters. In zahlreichen Telefonaten mit Berlin versuchte RSV-Manager Andreas Joneck, die Wogen zu glätten. Und gegenüber dem internationalen Verband (IWBF) machte der 56-Jährige klar, "dass wir nur komplett antreten werden." Alle oder keiner! "Ausgrenzung aufgrund einer Nationalität oder einer Religion gibt es bei uns nicht", so Joneck, der in den Tagen des Ärgers fast mit ein wenig Schadenfreude registrierte, wie Malaysia bei der Badminton-WM Israel die Einreise verweigerte. Worauf die Südostasiaten den Wettbewerb sofort weggenommen bekamen. Was Israel durch die pandemiebedingte Absage nun eventuell erspart geblieben ist.

In der Gruppe A der Champions League wäre es zeitgleich im italienischen Cantu zum Aufeinandertreffen des Gastgebers UnipolSai Briantea 84 Cantu, Hornets Le Cannet (Frankreich), TSK Merkezi Engelliler SK (Türkei), Beit Halochem Haifa (Israel) und den BG Baskets Hamburg gekommen. In Gruppe B hätten sich im spanischen Albacete CS Meaux (Frankreich), BKIS St. Petersburg, Deca Amicacci Giulianova aus Italien, Gastgeber BSR Amiab Albacete und die Köln 99ers gegenübergestanden.

Der aktuelle Deutsche Meister RSB Thuringia Bulls ist als viertes Bundesliga-Team bereits für das Viertelfinale Mitte März qualifiziert. Die "Bullen" sollen ebenso wie CD Ilunion Madrid als Teilnehmer des letzten offiziellen Champions-League-Finales 2019 erst im Viertelfinale in jeweils eigener Halle ins Spielgeschehen eingreifen. Ob die beiden Turniere, eigentlich vom 10. bis 13. März vorgesehen, mit zwei Vierergruppen oder in einem Mix aus Gruppenphase und Viertelfinale mit vier Vierergruppen über die Bühne gehen können, steht aktuell noch in den Sternen.

Ebenso wie die Austragung des Finalturniers, das zuletzt der RSV Lahn-Dill Anfang Mai in eigener Halle gegen den nationalen Dauerrivalen RSB Thuringia Bulls mit 71:67 zu seinen Gunsten entschied und sich damit den siebten Triumph in der Königsklasse sicherte. "Die Planungen laufen", berichtet Andreas Joneck, dass die IWBF bereits bei ihm angefragt habe, ob der RSV aufgrund der positiven Erfahrungen von 2021 abermals die Veranstaltung ausrichten könne. Der RSV-Macher gibt aber zu bedenken, "dass wir damals an unserer Belastungsobergrenze waren und ich mir nicht vorstellen kann, sofort wieder eine solche Mammutveranstaltung zu stemmen." Außerdem sei die Buderus-Arena am Wochenende vom 6. bis 8. Mai durch ein russisches Pop-Konzert bereits belegt. Daraufhin vergab der Verband nicht nur das Viertelfinale, sondern auch die Endrunde nach Erfurt.

Endrunde soll in Erfurt steigen - wenn überhaupt

Die Teams hatten sich in der Blase in Wetzlar - anders als die Ländermannschaften bei der EM im Dezember in Madrid - sicher gefühlt, doch Joneck sieht in erster Linie den Verband gefordert: "Da muss mehr kommen, die IWBF muss mehr Verantwortung, gerade in finanzieller Hinsicht, übernehmen." In der Champions League auf Reisen zu gehen verursacht zwar höhere Kosten, als die Endrunde auszurichten. Doch kurzfristige Absagen, die in Zeiten von Corona an der Tagesordnung sind, würden nicht nur einen Ausrichter, sondern auch die Gastmannschaften, die meist Flüge schon bezahlt oder Hotels gebucht hätten, sehr belasten. Ob der RSV Lahn-Dill also seinen Titel in der Königsklasse verteidigen kann, werden die Entscheidungen der kommenden Tage zeigen ...