Erster Neuzugang für die Wetzlarer Rollstuhlbasketballer

Verstärkt künftig den RSV: Quinten Zantinge. Foto: RSV Lahn-Dill

WETZLAR - Der deutsche Rekordmeister RSV Lahn-Dill präsentiert mit dem Niederländer Quinten Zantinge seinen ersten Neuzugang für die Spielzeit 2021/2022. Der erst 21-jährige Nationalspieler wechselt vom Bundesligakonkurrenten Baskets 96 Rahden an die Lahn und unterschrieb einen Vertrag bis zunächst Sommer 2022 bei den Wetzlarer Rollis.

Seine noch junge Laufbahn nahm dabei schon sehr früh enorm viel Fahrt auf. Bereits seit seinem zehnten Lebensjahr zeigt der in Meppel geborene und in Havelste in der Provinz Drenthe aufgewachsene Athlet sein großes Talent und wurde bereits 2014 und 2015 niederländischer Meister mit dem SC Ermelo, ehe er als erst 16-Jähriger in den niederländischen Nationalmannschaftskader für die Paralympics in Rio de Janeiro berufen wurde.

Als 16-Jähriger für Nationalmannschaft berufen

2017 wechselte Quinten Zantinge dann nach Deutschland in die 2. Bundesliga zum RSC Osnabrück und ein Jahr später, nach der WM in Hamburg, zu dessen Ligakonkurrent Baskets Rahden. Mit den Ostwestfalen schaffte er den Aufstieg in Oberhaus und avancierte im Team des Trainergespanns Josef Jaglowski und Frits Wiegmann zu einem der Leistungsträger. Der Lohn war die zweimalige Qualifikation für die Playoffs in der RBBL. Bereits in seinem ersten Spiel gegen den RSV Lahn-Dill im Oktober 2019 schenkte der 3,0-Punkte-Spieler den Mittelhessen unbekümmert 24 Punkte ein, darunter vier Dreier, auch wenn es am Ende nicht zum Erfolg gegen die Wetzlarer reichte.

"Quinten hat sein enormes Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft, dieses gilt es nun zu entwickeln. Gelingt uns dies, dann werden wir ganz lange ganz viel Freude an seiner Spielweise haben", freut sich RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck auf den ersten Neuzugang für die Ende September startende Bundesligasaison des RSV Lahn-Dill: "Wir sind sehr glücklich, dieses Toptalent jetzt in unseren Reihen zu wissen."