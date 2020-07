Erster Neuzugang: RSV Lahn-Dill verpflichtet Routinier Ian Sagar

Trägt künftig das Trikot des RSV Lahn-Dill: Ian Sagar (r.), hier im Trikot der britischen Nationalmannschaft während der Paralympics 2016 in Rio de Janeiro gegen seinen künftigen Teamkollegen Thomas Böhme im deutschen Trikot. Foto: Andreas Joneck

Wetzlar (aj). Die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill haben ihren ersten Neuzugang für die ab Ende September geplante Saison 2020/2021 unter Vertrag genommen. Von SBS Bergamo aus der italienischen Serie A wechselt der britische Routinier und Topspieler Ian Sagar, der in Wetzlar einen Einjahresvertrag erhält, nach Mittelhessen.

Der vierfache Europameister von der Insel, der eine Klassifizierung von 3,0 Punkten besitzt, gilt als offensiv-gefährlicher und überaus routinierter Spieler. Bereits seit elf Jahren trägt der in der englischen Kleinstadt Barnsley, zwischen Sheffield und Leeds, geborene Sagar das Trikot der britischen Auswahl. In dieser Zeitspanne gewann er mit den Briten viermal EM-Gold, einmal EM-Bronze sowie die paralympische Bronzemedaille 2016 in Rio de Janeiro.

Auf Vereinsebene gewann der 38-Jährige mit dem italienischen Topklubs Briantea ´84 Cantu von 2012 bis 2019 je fünf nationale Meisterschaften und Pokalsiege. In den Jahren 2013 bis 2017 war der Brite dabei Teamkollege von US-Center Brian Bell, mit dem er nun erneut in einem Team spielen wird. Zuvor war Ian Sagar bereits in Großbritannien für die Klubs aus Sheffield und Oldham sowie in Spanien für Toledo aktiv.

"Die Entscheidung, zu Lahn-Dill zu wechseln, fiel mir überaus leicht, als ich erfuhr, dass Cheftrainerin Janet McLachlan an mir interessiert war. Der RSV Lahn-Dill gilt als eines der am besten organisierte und professionellste Teams und hat eine lange erfolgreichen Historie von Trophäen und Meisterschaften vorzuweisen. Und hoffentlich bringt die nächste Saison genau das, Trophäen! Dem Team bei dieser Aufgabe helfen zu können, wird eine großartige Erfahrung für mich", so Sagar zu seinem Wechsel an die Lahn. Und auch RSV-Trainerin Janet McLachlan ist hoch zufrieden über den Neuzugang in ihrem Team: "Ian Sagar ist ein sehr harter Arbeiter und hat eine großartige mentale Präsenz im Spiel. Zudem bringt er eine enorme Erfahrung mit und passt somit perfekt in unser Team."