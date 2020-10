Erstes Heimspiel der "Rollis" am 21. November

Thomas Böhme (links) und Co. dürfen Mitte November wohl erstmals nach elf Jahren wieder in der Rittal-Arena anwerfen. Archivfoto: BEAUTIFUL SPORTS

WETZLAR - Wetzlar (aj) Es war im November 2009, als der RSV Lahn-Dill einen Zuschauer-Weltrekord für Vereinsmannschaften im Rollstuhlbasketball aufstellte. Exakt 3900 Besucher strömten damals in die Rittal Arena Wetzlar, um das Spitzenspiel gegen den damaligen RSC-Rollis Zwickau zu verfolgen. Heute, elf Jahre später, kehrt der inzwischen zum Rekordmeister aufgestiegene Klub aus Mittelhessen dauerhaft zurück in Mittelhessens bekannteste Sportstätte.

Den Auftakt macht am Samstag, den 21. November die Partie gegen den letztjährigen Playoff-Halbfinalisten Hannover United, der mit Joe Bestwick und Jan Haller gleich zwei ehemalige RSV-Akteure im Gepäck hat. Die Niedersachsen wollen in dieser Spielzeit einen weiteren Schritt nach vorne machen und zu den beiden Topvereinen aus Thüringen und Wetzlar den Abstand deutlich verringern. Hochball zu dieser interessanten Heimpremiere wird um 16 Uhr in der neuen Heimstätte der Rollis in der Rittal Arena Wetzlar sein.

Nur eine Woche später, am Samstag, den 28. November um 19:30 Uhr gastiert im zweiten Heimspiel der nächste Gegner mit einem klangvollen Namen in Wetzlar: Zu Gast in der Rittal Arena wird dann die BG Baskets Hamburg sein, die in den Vorjahren dem RSV mehrfach in teils dramatischen Playoff-Duellen gegenüberstand. Als drittes und letztes Heimspiel des Kalenderjahres 2020 kommt es am Sonntag, den 20. Dezember zum Hessenderby. Aufsteiger ING Skywheelers, das Bundesligateam des Traditionsvereins RSC Frankfurt, wird am vierten Advent seine Visitenkarte in der Rittal Arena Wetzlar abgeben. Der Aufsteiger aus der Mainmetropole, einst dreifacher Deutscher Meister, hat nach einer Durststrecke in Liga zwei, nun den Sprung zurück in die Beletage der Sportart geschafft.

Den Saisonstart absolviert die Mannschaft von Cheftrainerin Janet McLachlan und Co-Trainer Günther Mayer jedoch schon drei Wochen vor dem ersten Heimspiel. Am Samstag, den 31. Oktober gastieren Tommy Böhme & Co. bei den Dolphins aus Trier und am 14. November bei den Iguanas aus München.

Unter Einhaltung der aktuellen Hygienerichtlinien für die Rittal Arena Wetzlar darf der RSV Lahn-Dill unter strengen Regeln bis zu 800 Besucher zulassen. Analog zu den Heimspielen der HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga ist die Arena dazu in acht separate Sektoren unterteilt, die keinerlei Kontakt untereinander haben dürfen. Pro Sektor sind jeweils rund 100 Zuschauer möglich, die unter Einhaltung der bestehenden Abstandsregeln Platz finden. Jeder dieser Sektoren besitzt einen separaten Ein- und Ausgang, separate Wegeführung und Reinigung sowie einen separaten Toiletten- und Cateringbereich.

Der RSV Lahn-Dill wird nun in den kommenden Wochen seinen Vorverkauf über seinen Partner Ticketmaster starten, sobald alle rechtlichen Voraussetzungen getroffen sind. Eintrittskarten dürfen dabei nur im Vorverkauf online angeboten werden, eine Abendkasse am Tag der Veranstaltung ist nicht erlaubt. Die Wetzlarer Rollis werden dabei ihre Fans bestmöglich unterstützen, sollte es für den ein oder anderen Fan schwierig sein, auf diesem Weg Karten zu erwerben.

In einer ersten Phase bietet der sechsfache Champions League Dauerkarten für alle Heimspiele der RBBL-Hauptrunde zum Preis von 90 Euro (80 Euro ermäßigt) an. Ist diese Vorverkaufsphase abgeschlossen, schließt sich in einer zweiten Phase der Vorverkauf für Einzeltickets an. Zum Preis von 15 Euro (11 Euro ermäßigt) können diese Tickets dann ebenfalls online und unter Angabe der behördlich vorgeschriebenen Kontaktdaten erworben werden.

Alle Informationen zum Hygienekonzept, den damit verbundenen Regelungen, dem barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderung sowie alle Details zum Vorverkauf der von Dauer- und Einzelkarten folgen zeitnah und schnellstmöglich. Hierfür bittet der RSV Lahn-Dill alle seine Fans noch um einige Tage Geduld.