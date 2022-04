Eventuell drohen Wetzlarer Rollis fünf Spiele in drei Tagen

"Wann geht es denn nun endlich los?", scheint RSV-Trainerin Janet Zeltinger ihren "Co" Günther Mayer vor den Playoff-Halbfinals fragen zu wollen. Foto: Jenniver Röczey

WETZLAR - Ein wilder Terminritt erwartet den 13-fachen Deutschen Meister RSV Lahn-Dill in der kommenden Woche im Playoff-Halbfinale der RBBL gegen Hannover United. Nach der kurzfristigen Absage von Spiel eins am vergangenen Wochenende musste auch der Ersatztermin am Freitag aus dem Terminplan genommen werden, nachdem nun auch auf Hannoveraner Seite positive Coronafälle im Team aufgetreten sind. Nun soll es am kommenden Montagabend zu Spiel eins in Hannover kommen, ehe am Mittwoch, den 13. April um 19.30 Uhr wie geplant Duell Nummer zwei in der Buderus Arena Wetzlar steigt.

Zwischen der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und der RSV-Geschäftsstelle in der Buderus Arena hätte in den letzten Tagen durchaus eine Standleitung eingerichtet werden können, waren beide Bundesligisten doch mehrmals täglich im regen Austausch untereinander, ob der Termine in der Playoff-Habfinalserie zwischen dem RBBL-Dritten Hannover United und dem Zweiten RSV Lahn-Dill.

Beide Seiten und den Verband ins terminliche Chaos gestürzt hat die kurzfristig notwendig gewordene Absage von Spiel Nummer eins am vergangenen späten Freitagabend durch den RSV Lahn-Dill, der zu diesem Zeitpunkt drei aktuelle Fälle, Anfang der Woche dann einen vierten positiven Befund, in seinen Reihen hatte. Doch auch der Nachholtermin, der trotz zahlreicher Ausfälle im Team von Janet Zeltinger zunächst für den kommenden Freitagabend anberaumt wurde, platzte kurzfristig. Während sich der RSV bereits auf die Herkulesaufgabe einstellte, mit nur sechs Spielern zum ersten Playoff-Spiel antreten zu müssen, vermeldeten die Hannoveraner im bisher letzten Online-Meeting am Mittwochmorgen, dass nun auch bei ihnen ein Ausbruch vorliege.

Schnell war klar: Ein Spiel am Freitagabend ist nicht durchführbar, sodass es nach erneut kompletter Umplanung nun am Montag, den 11. April um 19 Uhr in Hannover zu Duell Nummer eins zwischen den beiden Kontrahenten um den Finaleinzug kommen soll. Spiel zwei findet nur 48 Stunden später weiterhin am Mittwoch, den 13. April um 19.30 Uhr in der Buderus Arena Wetzlar statt, ebenso ein eventuell notwendiges drittes und dann alles entscheidende Halbfinalspiel am Samstag, den 16. April.

Binnen fünf Tagen müssen nun beide Teams maximal drei Begegnungen gegeneinander absolvieren, ohne dass Janet Zeltinger und ihr "Co" Günther Mayer oder ihr Gegenüber Martin Kluck wissen, in welchen Besetzungen sie trainieren und spielen können.