Gegen Bestwick und Co. muss der Primus auf der Hut sein

Wiedersehen in Köln: Thomas Böhme (r.) gastiert mit dem RSV Lahn-Dill bei Joe Bestwick und dessen 99ers.

WETZLAR - Herbstmeister RSV Lahn-Dill startet am Wochenende ins Sportjahr 2022. Im Spiel am Samstag um 17 Uhr bei den Köln 99ers gilt dabei in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga die 2G-plus-Regel. Nicht geimpfte, genesene oder zusätzlich getestete Akteure besitzen somit keine Spielgenehmigung durch den Verband mehr. Damit gelten aktuell wohl die schärfsten Sicherheitsregeln im Mannschaftssport in Bezug auf die Covid19-Pandemie.

Für den Tabellenführer und sein Gastspiel am Rhein ist dies kein Problem, ist die komplette Mannschaft inklusive Crew und Geschäftsstelle doch bereits vorbildlich und vollständig geboostert und wird Woche für Woche engmaschig getestet. Somit können sich Cheftrainerin Janet Zeltinger und ihr "Co" Günther Mayer voll und ganz auf die sportliche Aufgabe bei den 99ers konzentrieren.

Bestwicks Rückkehr pusht Gegner des Rekordmeisters

Die Kölner empfangen die Mittelhessen dabei mit der Empfehlung eines starken Hinspiels Anfang Oktober in Wetzlar sowie eines 63:51-Erfolges vor einer Woche in Frankfurt. Der Aufsteiger ist also bereits erfolgreich in die Rückrunde gestartet und konnte bei seinen bisherigen Auftritten in der Belletage überzeugen. Einer der Schlüsselfaktoren ist die Rückkehr von Joe Bestwick an den Rhein, der von 2012 bis 2018 das Trikot des RSV getragen hat und danach in Hannover unter Vertrag stand. Der inzwischen eingebürgerte Center ist mit aktuell 21,2 Punkte pro Partie auch der gefährlichste Offensivfaktor der 99ers, gefolgt vom jungen Thomas Reier, der es bisher auf durchschnittlich 14,2 Zähler brachte.

Auch in Wetzlar haben die Kölner ihre Stärke Anfang Oktober unter Beweis gestellt und dem RSV alles abverlangt. Bis zur Pause war es damals ein Duell auf Augenhöhe, dass der Rekordmeister erst im Schlussviertel endgültig für sich entscheiden konnten. Dies alles hat die Mannschaft des britischen Trainers Mathew Foden als Erstliga-Rückkehrer bis auf Platz fünf der RBBL klettern lassen. Damit sind für den Traditionsverein sogar die Playoffs in realistischer Reichweite, denn Hannover auf Platz vier hat nur zwei Pluspunkte mehr auf der Habenseite.

Für die Lahn-Diller gilt es nach 56 pflichtspiellosen Tagen aufgrund der EM in Madrid und der sich anschließenden kurzen Weihnachtspause, die Motoren wieder hochzufahren, ohne dass diese dabei ins Stottern geraten. Keine leichte Aufgabe für das Trainergespann Zeltinger/Mayer, das seine Schützlinge jedoch bereits seit gut zehn Tagen wieder im üblichen Trainingsrhythmus haben.

11. Spieltag: BBC Münsterland - RSB Thuringia Bulls (Sa., 15 Uhr), RBC Köln 99ers - RSV Lahn-Dill (Sa., 17 Uhr), Hannover United - Rhine River Rhinos Wiesbaden (Sa., 18 Uhr), BG Baskets Hamburg - Dolphins Trier (So., 15 Uhr).