Hygienekonzept erlaubt HSG und Rollis Spiele vor 800 Zuschauern

Zu Heimspielen der HSG Wetzlar und des RSV Lahn-Dill werden bis auf Weiteres maximal 800 Zuschauer in der Rittal-Arena zugelassen.

Zunächst wird es ausnahmslos Sitzplätze geben.

Die Zuschauer werden auf acht autarke Blöcke bzw. Zonen aufgeteilt. In jeder Zone dürfen sich maximal 120 Personen aufhalten. Jede Zone hat separate Ein- und Ausgänge sowie Sanitärbereiche. Auch Catering, Security und Reinigung erfolgt separat für jeden einzelnen Block.

Der Online-Erwerb eines Tickets zieht eine Registrierung mit Angabe persönlicher Daten nach sich, um eine lückenlose Nachverfolgung der Infektionsketten pro Zone zu gewährleisten, sollte einer der Zuschauer im Nachgang positiv auf das Coronavirus getestet werden.

Der Innenraum und somit die Spieler und Mannschaftsbetreuer werden strikt vom Pubikum getrenntDie ersten beiden Sitzplatzreihen werden freigehalten, dazu werden Geländer angebracht.

Zwischen zwei Reihen wird immer eine Reihe freigelassen, zwischen zwei Zuschauergruppen (zwei bis vier Personen) jeweils drei Plätze freigehalten, um den Sicherheitsabstand zu wahren.

Es wird VIP-Lounges bzw. Hospitality-Bereiche geben, die wie eine Art "Mini-Gastronomie" mit entsprechenden Regeln anzusehen sind.

Über allem steht: Wer sich in der Arena bewegt, hat einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen, Sicherheitsabstände einzuhalten und die allgemeinen Hygieneregeln zu befolgen. Der MNS darf erst am Platz ausgezogen werden, entsprechend dürfen auch erst am Platz Speisen und Getränke verzehrt werden. Zunächst werden nur alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. (cha)