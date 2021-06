Ian Sagar beendet Karriere, neuer Spielplan steht fest

Beendet seine Karriere und damit auch die Korbjagd beim RSV Lahn-Dill: Ian Sagar (M.). Foto: Armin Diekmann

WETZLAR - Der vorläufige Spielplan für die Rollstuhlbasketball-Saison 2021/2022 steht und hat dabei zahlreiche organisatorische Herausforderungen für den RSV Lahn-Dill in petto. Einer extrem kurzen Vorbereitungsphase aufgrund der späten Paralympics folgt im Dezember erstmals eine Unterbrechung der Liga durch die in den Winter verschobenen EM in Madrid.

Zum Saisonstart Ende September werden jedoch zwei international erfahrene Akteure nicht mehr das RSV-Trikot tragen: Während das Engagement von US-Paralympicssieger Steve Serio ohnehin auf nur eine Spielzeit beschränkt war, wird Ian Sagar mit nun 39 Jahren seine aktive Laufbahn beenden. Der im Großraum Mailand verheiratete Brite gewann zum Abschluss seiner langen und erfolgreichen Karriere mit dem RSV Lahn-Dill Anfang Mai noch die europäische Königsklasse und möchte nun seiner Familie und seinem beruflichen Werdegang den Vortritt lassen. Auch der 34-jährige Serio ist bereits in seine Heimatstadt New York zurückgekehrt und bereitet sich auf die Paralympics in Tokio vor.

Saison 2021/22 beginnt am 25. September in Warendorf

Die Spiele in der japanischen Hauptstadt enden am 5. September, keine drei Wochen vor dem geplanten Bundesligastart 2021/2022. Die Rückreise der zahlreichen RSV-Nationalspieler und eine zwingende, wenn auch kurze Regeneration, verkürzen die Vorbereitungsmöglichkeiten zusätzlich, denn bereits am 25. September folgt der Auftakt in die neue Spielzeit im westfälischen Warendorf beim BBC Münsterland.

Das erste Heimspiel in der Wetzlarer Rittal-Arena ist für den 2. Oktober terminiert, zu Gast sind dann die Köln 99ers. Die Rheinländer kehren nach zwei Jahren Abstinenz mit einer Wildcard zurück ins Oberhaus und nehmen den Platz der RBB München Iguanas ein, die sich freiwillig in die 2. Bundesliga Süd zurückziehen und dort auf den RSV Lahn-Dill II treffen werden.

In Liga eins folgen für die Mannschaft um die Kapitäne Thomas Böhme und Simon Brown die Partien bei den Baskets 96 Rahden, zu Hause gegen Hannover United (16. Oktober) und in Hamburg, ehe in der Rittal-Arena am 30. Oktober das Topspiel gegen den Deutschen Meister Thuringia Bulls ansteht. Die Hinrunde endet am 20. November mit dem Hessenderby bei den Skywheelers Frankfurt. Nach einer siebenwöchigen Winterpause startet die RBBL am 8. Januar 2022 in die Rückrunde.