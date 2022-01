Jahres-Heimstart gegen Münsterland wird zum Geisterspiel

Brian Bell (M.) und der RSV Lahn-Dill müssen im Heismpiel gegen den BBC Münsterland ohne ihre Fans auskommen. Foto: Jenniver Röczey

WETZLAR - Auch wenn die Inzidenzwerte in Mittelhessen noch unter denen im Bundesschnitt liegen, haben mit diesem Montag alle mittelhessischen Landkreise die Inzidenzschwelle von 350 zum sogenannten Hotspot gerissen. Damit gelten auch im Lahn-Dill-Kreis automatisch verschärfte Covid19-Regeln, die weitere Auswirkungen auf das Heimspiel des RSV Lahn-Dill am kommenden Sonntag (15 Uhr) in der Buderus Arena haben. Die Partie des zwölften Spieltages in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga gegen den BBC Münsterland wird nun ohne Zuschauer stattfinden.

"Dies ist natürlich genau die Entwicklung, die sich keiner von uns allen gewünscht hat, aber wir müssen dieser Rechnung tragen, so schmerzhaft es auch ist", sagt RSV-Geschäftsführer Andreas Joneck und ergänzt: "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, aber aktuell sehen wir keine andere Chance und hoffen, dass sich die Lage durch die Omikron-Variante so schnell als möglich wieder normalisiert".

Natürlich bleibt das RSV-eigene Streaming-Angebot von der neuen Situation unberührt. Unter www.rsvlahndill.de besteht weiterhin die kostenfreie Möglichkeit die Heimspiele von Thomas Böhme & Co. live zu verfolgen. Die von Marina Failing, Kai Gerlach und Dirk Schäfer moderierte Übertragung durch RSV-Partner P3D startet 30 Minuten vor dem Hochball, am Sonntag um 14.30 Uhr.

Alle Fans, die sich bereits online über Ticketmaster eine Eintrittskarte für die Partie gegen den BBC Münsterland erworben haben, erhalten automatisch eine Rückerstattung des Kaufpreises auf dem gleichen Abrechnungsweg. Allen Dauerkarteninhabern bietet der RSV Lahn-Dill an, entweder ein zweites kostenfreies Ticket für das nächste Heimspiel, bei dem Zuschauer wieder zugelassen sind, zu erhalten oder aber die Verlängerung der Gültigkeit der Dauerkarte bis einschließlich des ersten möglichen Playoff-Spiels, für die die aktuelle Hauptrunde-Dauerkarte ei-gentlich keine Gültigkeit mehr besitzt.